Solis ने पेश किया भारत का पहला न्यू-जेन ट्रैक्टर JP 975, 4-सिलेंडर इंजन और मजबूत लैडर-टाइप चेसिस से होगा लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता कंपनी Solis ने नया JP 975 ट्रैक्टर को पेश किया है। इस ट्रैक्टर को पूरी तरह से नई तकनीक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसे भारत के विकसित किसान को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि Solis JP 975 भारतीय किसानों को बेहतर प्रदर्शन, ज्यादा आराम और मल्टी-एप्लिकेशन उपयोगिता प्रदान करेगा।

नई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की ओर कदम Solis JP 975 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका अत्याधुनिक JP Tech 4-सिलेंडर इंजन है। यह इंजन 10 फीसद ज्यादा टॉर्क देता है और इसका पीक टॉर्क 205 Nm तक पहुंचता है। इससे भारी-भरकम खेती के काम आसानी से किए जा सकते हैं। इस इंजन के साथ मिला है भारत का पहला 15F + 5R Epicyclic Transmission, जो अपने सेगमेंट में एक अनोखा फीचर है। यह न सिर्फ गियर शिफ्टिंग को स्मूथ बनाता है, बल्कि साइड-शिफ्ट गियर्स के साथ कम से कम 5 ऑप्टिमल वर्किंग स्पीड देता है। इससे यह हर तरह के खेतों और एप्लिकेशनों के लिए उपयुक्त है।

ऑपरेटर कम्फर्ट और हाई-परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग Solis JP 975 में स्मार्ट शटल सिस्टम दिया गया है। यह दिशा बदलने को बेहद आसान और झटके-रहित बनाता है। इससे ऑपरेटर की दक्षता बढ़ती है, खासकर जब खेत व लोडर दोनों तरह के काम एक साथ करने हों। इसके अलावा, मजबूत लैडर-टाइप चेसिस कंपन और शोर को कम करता है, जिससे लंबे समय तक काम करते हुए भी कम थकान होती है। यह मजबूती और स्थिरता खेतों में भारी उपकरणों को खींचने के दौरान अतिरिक्त भरोसा देती है।