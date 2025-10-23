Skoda Superb ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 66-लीटर टैंक में तय किए 2,831 किमी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। डीजल इंजन हमेशा से ही ईंधन दक्षता और लंबी दूरी की क्षमता के लिए जाने जाते रहे हैं। पेट्रोल इंजन जहां लंबी दूरी पर सीमित रेंज देते हैं, वहीं डीजल इंजन कम ईंधन में लंबी दूरी तय करने की क्षमता रखते हैं। इस क्षमता का जीवंत उदाहरण पेश किया है पॉलिश रैली ड्राइवर मिको मार्सिक ने, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत Skoda Superb डीजल के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

रिकॉर्ड की कहानी मिको मार्सिक ने अपनी Skoda Superb डीजल से 2,831 किलोमीटर की दूरी एक ही बार टैंक में फ्यूल भरने के बाद तय की। यह कार करीब स्टॉक थी और इसके 66 लीटर के टैंक में सिर्फ नियमित डीजल भरी गई थी। कार में केवल कुछ मामूली बदलाव किए गए थे जैसे 16-इंच के लो-रिज़िस्टेंस टायर्स और स्पोर्टलाइन वेरिएंट के सस्पेंशन स्प्रिंग्स, जिससे ग्राउंड क्लीयरेंस 15 मिमी कम हुई।

मार्सिक ने यह सफर पोलैंड से शुरू की, फिर जर्मनी और फ्रांस होते हुए नीदरलैंड्स और बेल्जियम के रास्ते वापस जर्मनी पहुंचे। रास्ते में तापमान अक्सर 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस पूरे सफर के दौरान उन्होंने अधिकतम 80 km/h की रफ्तार बनाए रखी, जिससे कार की माइलेज 42.89 km/l के आसपास रही।

मिको का मानना है कि सही प्लानिंग और प्रीमियम डीजल के इस्तेमाल से यह रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। उनका अगला लक्ष्य 3,000 किलोमीटर की दूरी एक ही टैंक में तय करना है। अधिकतम माइलेज के लिए टिप्स मिको ने इस रिकॉर्ड के बाद कुछ सुझाव दिए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी लंबी दूरी पर ईंधन की बचत कर सकता है। उन्होंने बताया कि टायर्स का प्रेशर हमेशा सही रखें। ड्राइविंग से पहले अच्छी तरह आराम करें और ट्रैफिक का अनुमान लगाकर ब्रेकिंग कम करें। इसके साथ ही धीरे-धीरे एक्सेलेरेट करें, ईको मोड का इस्तेमाल करें और अनुकूल हवा की दिशा का फायदा उठाएं।