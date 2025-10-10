Language
    लॉन्च से पहले ही Skoda Octavia RS हो गई सोल्ड आउट, 2004 के बार फिर करने जा रही वापसी, क्या है खास?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:31 PM (IST)

    स्कोडा ऑक्टेविया RS जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है और इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। लॉन्च से पहले ही सभी यूनिट्स बिक चुकी हैं। इसमें स्पोर्टी डिजाइन, शानदार इंटीरियर और दमदार इंजन है। 2025 स्कोडा ऑक्टेविया RS में कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं और इसकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपये हो सकती है।

    Skoda Octavia RS लॉन्च होने से पहली ही सोल्ट आउट हुई।


    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में जल्द ही स्कोडा अपनी 2025 Skoda Octavia RS को लॉन्च करने वाली है। इसके लॉन्च होने से पहले ही इसकी प्री-बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इस कार को पूरी तरह से निर्मित (CBU) इकाई के रूप में भारत में लाया जाएगा और इसकी डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होगी। इसके लॉन्च होने से पहली ही इसकी सभी यूनिट बिक चुकी है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Skoda Octavia RS में ऐसे कौन से फीचर्स है, जिसकी वजह से इसकी सभी यूनिट लॉन्च होने से पहले बिक गई।

    Skoda Octavia RS का डिजाइन

    नई Octavia RS को स्पोर्टी लुक और प्रीमियम डिजाइन दिया गया है। इसमें डिज़ाइन लैंग्वेज बनी हुई है जैसे कि बटरफ्लाई ग्रिल, डुअल-पॉड मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, V-आकार के LED DRLs और स्लिक रैपअराउंड LED टेल लैंप्स। इसे अलग से पहचान देने के लिए RS बैज, एग्रेसिव बम्पर और 18-इंच के एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ब्लैक्ड-आउट एलिमेंट्स दिए गए हैं,जो स्पोर्टी लुक देने का काम करते हैं। इसे Mamba Green, Velvet Red, Race Blue, Magic Black और Candy White कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा।

    Skoda Octavia RS का इंटीरियर

    कार के अंदर का ऑल-ब्लैक कैबिन रेड स्टीचिंग और ट्रिम एक्सेंट्स दी गई है। इसमें फ्लैट-बॉटम, थ्री-स्पोक स्टियरिंग व्हील, स्पोर्ट सीट्स और मेटालिक पैडल्स दिए गए हैं। इसमें रियर सीट में पर्याप्त जगह और 600-लीटर का बूट प्रैक्टिकलिटी भी मिलती है।

    Skoda Octavia RS के फीचर्स

    • इसमें 13-इंच का फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ट्रिपल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स (मसाजिंग फंक्शन के साथ), एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और 12-स्पीकर Canton ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
    • इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं।

    Skoda Octavia RS का इंजन

    इसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 265 PS की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 7-स्पीड DTC ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। यह कार महज 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसक टॉप स्पीड 250 kmph है। इसमें सस्पेंशन रिगिडिटी, बेहतर ब्रेक्स, फास्ट स्टियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक लॉक फ्रंट डिफरेंशियल जैसी परफॉर्मेंस अपग्रेड्स दी गई हैं, जिससे कार को कॉर्नरिंग में बेहतर ग्रिप और क्विक एक्सीलरेशन मिलता है।

    कितनी होगी कीमत?

    2025 Skoda Octavia RS की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत लगभग 45 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। भारत में इसका मुकाबला, Mercedes-Benz A-Class Limousine, BMW 2 Series Grand Coupe और Audi A4 जैसे परफॉर्मेंस और प्रीमियम सेडान के साथ देखने के लिए मिलेगा।

     