Skoda Kylaq, Kushaq और Slavia में अब नहीं मिलेगा ये कलर, तीनों में मिलती है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। स्कोडा इंडिया ने अपनी तीन पॉपुलर मॉडल Skoda Kylaq, Kushaq और Slavia के लिए एक कलर ऑप्शन को हटा दिया है। इस कलर को ब्रॉशर से हटा दिया गया है। अगर आप इन कारों को इसी रंग में लेना चाहते हैं, तो नजदीकी Skoda डीलर से संपर्क करना ही बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं कि अब यह तीनों गाड़ियां किन कलर ऑप्शन में ऑफर की जाएंगी?

हटाया गया ये कलर ऑप्शन

कंपनी ने Skoda Kylaq, Kushaq और Slavia के लिए Tornado Red कलर ऑप्शन को हटा दिया है। अब इस कलर में आपको इन्हें खरीदने के लिए डीलर से संपर्क करना पड़ेगा।

उपलब्ध कलर ऑप्शन

Skoda Kylaq: Olive Gold (विशेष रूप से Kylaq में उपलब्ध), Candy White, Lava Blue, Dual-tone विकल्प के साथ ब्लैक रूफ के साथ ऑफर किया जाएगा। Skoda Kushaq: Candy White, Lava Blue, Dual-tone विकल्प के साथ ब्लैक रूफ में ऑफर किया जाएगा। Skoda Slavia: Candy White, Lava Blue, Dual-tone विकल्प के साथ ब्लैक रूफ के साथ ऑफर किया जाएगा। इन कारों के हाल ही में लॉन्च हुए Limited Edition वर्जन में छोटे कॉस्मेटिक बदलाव और कुछ फीचर एडिशन भी शामिल हैं।

कलर ऑप्शन Skoda Kylaq Skoda Kushaq Skoda Slavia ऑलिव गोल्ड हाँ उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं लावा ब्लू हाँ हाँ हाँ कार्बन स्टील हाँ हाँ हाँ ब्रिलियंट सिल्वर हाँ हाँ हाँ कैंडी व्हाइट हाँ हाँ हाँ डीप ब्लैक हाँ हाँ हाँ

इन गाड़ियों के फीचर्स

Kylaq, Kushaq और Slavia में कई फीचर्स एक जैसे दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम और सेफ बनाते हैं। इनमें 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेशन के साथ 6-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप और ऑटो वाइपर्स, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट फीचर्स शामिल है।

इनमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट के साथ ही 3-पॉइंट सीटबेल्ट विद रिमाइंडर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) की सुविधाएं मिलती है। Kylaq को Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग, Kushaq और Slavia को Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

फीचर्स Skoda Kylaq Skoda Kushaq Skoda Slavia वाहन का प्रकार सब-4-मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी (Sub-4-metre compact SUV) मिड-साइज़ एसयूवी (Mid-size SUV) मिड-साइज़ सेडान प्राथमिक आकर्षण सबसे किफायती, उच्च सुरक्षा रेटिंग, शहर में चलाने के लिए फुर्तीली (Most affordable, high safety rating, nimble for city driving) ऊँचा ढांचा, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस (188 मिमी, बिना लोड के), मजबूत एसयूवी लुक खराब सड़कों पर बेहतर राइड कम्फर्ट, विशाल बूट स्पेस, स्थिर हाई-स्पीड हैंडलिंग बूट स्पेस 385 L (पिछली सीटों को फोल्ड करने पर 1405L तक) 385 लीटर (पिछली सीटों को फोल्ड करने पर 1405 लीटर तक) 521 लीटर सुरक्षा रेटिंग 5-स्टार (भारत NCAP, कुछ परीक्षणों में सिबलिंग्स से अधिक अंक) 5-स्टार (ग्लोबल NCAP) 5-स्टार (ग्लोबल NCAP)

कैसा है तीनों का इंजन?

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 115 PS 150 PS टॉर्क 178 Nm 250 Nm ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT 7-स्पीड डुअल-क्लच AT

सभी तीनों मॉडल में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। Kushaq और Slavia में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल का विकल्प भी है। 1-लीटर इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों उपलब्ध हैं, जबकि 1.5-लीटर इंजन केवल ऑटोमैटिक के साथ आता है।

इन गाड़ियों से मुकाबला

Kylaq का मुकाबला Kia Sonet, Tata Nexon, Maruti Brezza, Mahindra XUV 3XO से देखने के लिए मिलता है। इसी तरह Kushaq का मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris, Kia Seltos, Honda Elevate से है। साथ ही Slavia भारत में Honda City, Hyundai Verna, Volkswagen Virtus को टक्कर देती है।