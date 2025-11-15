Language
    नई Skoda Kushaq के लॉन्च से पहले दिखी पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा समेत मिलेंगे बड़े अपडेट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    स्कोडा अपनी लोकप्रिय एसयूवी Kushaq का फेसलिफ्ट 2026 में लॉन्च करने की तैयारी में है। नई तस्वीरों में पैनोरमिक सनरूफ सबसे बड़ा अपडेट है, जो इसे और प्रीमियम बनाएगा। इसके फेसलिफ्ट वर्जन में मिड और टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा भी मिल सकता है।

    Skoda Kushaq Facelift: पैनोरमिक सनरूफ के साथ नया अवतार

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Skoda अपनी पॉपुलर SUV Kushaq का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। इसके टेस्टिंग मॉडल को स्पॉट किया गया है। कंपनी 2026 में इसका लॉन्च करने की योजना में है। नई तस्वीरों में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, वह है पैनोरमिक सनरूफ। अभी तक Kushaq में सिर्फ सिंगल-पेन सनरूफ मिलती थी, लेकिन फेसलिफ्ट में यह बदलाव इसे और प्रीमियम बनाएगा।

    टेस्टिंग मॉडल में क्या दिखा?

    • इस समय Skoda Kushaq की Signature, Sportline, Monte Carlo और Prestige ट्रिम्स में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है। Classic और Onyx वेरिएंट में सनरूफ नहीं मिलती।
    • इसके फेसलिफ्ट वर्जन में मिड और टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही वॉइस कंट्रोल फीचर मिलने की उम्मीद है और एंटी-पिंच फंक्शन पहले की तरह दिया जा सकता है।
    • SUV सेगमेंट में भारत ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी पैनोरमिक सनरूफ की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इसे जोड़ना Skoda के लिए एक जरूरी कदम माना जा रहा है।

    Skoda Kushaq के सेफ्टी वर्जन

    इसके नए वर्जन में Level 2 ADAS मिलने की भी उम्मीद है। यह फीचर अब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में तेजी से आम हो रहा है और कई मॉडल इसे पहले ही ऑफर कर रहे हैं। Kushaq पहले से GNCAP टेस्ट में 5-स्टार स्कोर कर चुकी है। इसमें हाल के समय में 6 एयरबैग, ESC, ABS के साथ EBD, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, हिल-होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल और रोलओवर प्रोटेक्शन मिलता है। इसके फेसलिफ्ट में 360-डिग्री कैमरा भी मिलने की उम्मीद है, जिससे ड्राइविंग और पार्किंग और आसान होगी।