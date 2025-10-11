Royal Enfield ने 350cc Bikes से हटाया गियर पोजिशन इंडीकेटर, जानिए इसके पीछे की वजह

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Royal Enfield ने अपनी 350cc मोटरसाइकिलों से अस्थायी तौर पर गियर पोजिशन इंडीकेटर हटा दिया है। कंपनी ने बताया कि यह कदम रेयर अर्थ मैटेरियल की कमी के कारण उठाया गया है, जो इन सेंसरों के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल, इन मोटरसाइकिल में पुराना नेचुरल इंडीकेटर सेटअप लगाया जा रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं कि मामला क्या है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्यों हटाया गया गियर पोजिशन इंडीकेटर? रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल केवल 350cc Royal Enfield बाइक्स को बिना गियर पोजिशन इंडीकेटर के शिप किया जा रहा है। कंपनी के डीलरों को इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। खरीदारों को बताया जाएगा कि यह अस्थायी व्यवस्था है और जैसे ही रेयर अर्थ आधारित कंपोनेंट्स उपलब्ध होंगे, गियर इंडीकेटर को फिर से इंस्टॉल किया जाएगा। Royal Enfield की 350cc मोटरसाइकिल कंपनी की कुल मासिक बिक्री का लगभग 85% हिस्सा हैं। इसलिए, इस कंपोनेंट की कमी का असर सबसे पहले इन्हीं मॉडलों पर पड़ा है। फिलहाल 450cc और 650cc रेंज पर इसका असर नहीं पड़ा है।