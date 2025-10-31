Royal Enfield ने जारी किया Himalayan 450 Rally का टीजर, दिखाई दिए कई बदलाव, मिलेंगे ढोरों नए फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Royal Enfield ने अपनी नई Himalayan 450 Rally को जल्द ही लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसे लॉन्च करने से पहले एक जबरदस्त टीजर जारी किया है। कंपनी इसे 4 नवंबर 2025 EICMA 2025 में पेश कर सकती है। इस टीजर में बाइक में हुई बदलाव की झलक देखने के लिए मिलती है। बसे पहला जो बदलाव आपको दिखेगा, बाइक के टेल सेक्शन में फ्लेयर किए हुए आर्च-लाइक पैनल्स भी दिखाई देगा। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई Royal Enfield Himalayan 450 Rally में क्या कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है?

Himalayan 450 Rally में दिखेंगे ये बदलाव

एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक मिलेगा: इसमें एक अतिरिक्त फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल सकता है जो रेंज को बढ़ाने के साथ-साथ बेहतर वजन वितरण में भी मदद करेगा। इसका मतलब है कि आपको लंबी ट्रिप्स और कठिन रास्तों पर भी बिना ज्यादा चिंता के यात्रा करने का अवसर मिलेगा। फ्लैट रैली-स्टाइल सीट: बाइक की सीट को रैली-स्टाइल में बदल दिया गया है, जो शायद थोड़ी ऊंची भी हो सकती है, ताकि ऑफ-रोड में बैठने की स्थिति आरामदायक बनी रहे। ये सीट लंबे और कठिन सफर के दौरान बेहतर सहारा दे सकती है। ट्यूबलस स्पोक व्हील्स और ऑफ-रोड टायर्स: ऑफ-रोड परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इस बाइक में ट्यूबलस स्पोक व्हील्स और ऑफ-रोड-ओरिएंटेड टायर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, उम्मीद की जा रही है कि इसमें लंबी ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप भी हो सकता है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमता को और बढ़ाएगा।

View this post on Instagram A post shared by Royal Enfield (@royalenfield)

Himalayan 450 Rally का इंजन

Himalayan 450 के इस नए वेरिएंट में वही 452cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजन होगा, जो रेगुलर वेरिएंट में 40PS और 40Nm का पावर जनरेट करता है। हालांकि, इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक नए आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट को भी शामिल किया जा सकता है, जो शायद सड़क पर वैध हो और अधिक ताकत प्रदान करे।

ऑफ-रोडिंग में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस

Royal Enfield का यह नया वेरिएंट उन एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग प्रेमियों के लिए खास होगा, जो अपनी बाइक को गंभीर ऑफ-रोड सिचुएशन्स जैसे लद्दाख या अन्य कठिन इलाकों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह वेरिएंट, जो एक रोड-लीगल रैली बाइक का प्रिव्यू हो सकता है, Royal Enfield के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा, पिछले साल CS Santosh ने स्पेन के 2024 Rallye TT Cuenca में रैली-प्रिप्ड Himalayan 450 को दौड़ते हुए देखा था, जो संकेत देता है कि Royal Enfield Dakar जैसे बड़े रैली इवेंट्स के लिए भी इस बाइक को तैयार कर रहा है।