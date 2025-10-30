Khali के सामने छोटी पड़ गई Royal Enfield Classic, कद-काठी के सामने लग रही Toy Bike.. देखें वीडियो

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। WWE के पॉपुलर रेसलर द ग्रेट खली को कौन नहीं जानता है। 90 के दशक के बच्चे उनकी जबरदस्त कद-काठी और रिंग में दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें पहचानते हैं। पेशेवर कुश्ती से संन्यास लेने के बाद भारत लौटे खली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हम उन्हें अक्सर अपने गाँव में कारों और मोटरसाइकिलों की सवारी करते हुए देखते हैं। हाल ही में, उनका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह Royal Enfield Classic 350 की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके विशाल शरीर के सामने यह Classic बाइक सचमुच एक खिलौना बाइक जैसी लग रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

द ग्रेट खली ने चलाई Royal Enfield Classic वायरल वीडियो में द ग्रेट खली ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। वीडियो में खली एक हाईवे के बगल में एक बाइक पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वह किसी रोड ट्रिप पर थे जब एक फैन ने उन्हें अपनी बाइक पर सवारी करने के लिए कहा। चूंकि खली की ऊँचाई 7 फीट 1 इंच है, उनके सामने कोई भी कार या बाइक छोटी ही लगती है। जब खली इस Classic 350 पर बैठते हैं, तो उनकी कद-काठी के कारण बाइक काफी छोटी दिखाई देती है। वीडियो में ऐसा महसूस होता है कि बाइक को खली के वजन के कारण चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। खली को भी आरामदायक राइडिंग पोजीशन ढूँढने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि मोड़ लेते समय उनके घुटने हैंडलबार से टकराते हुए दिख रहे हैं।