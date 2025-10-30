Language
    Khali के सामने छोटी पड़ गई Royal Enfield Classic, कद-काठी के सामने लग रही Toy Bike.. देखें वीडियो

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    WWE के मशहूर रेसलर द ग्रेट खली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे Royal Enfield Classic 350 चलाते दिख रहे हैं। उनकी ऊँचाई के कारण बाइक छोटी लग रही है। पहले भी खली कई बाइक्स चला चुके हैं। वीडियो में वे हेलमेट पहने हुए हैं। जिस बाइक पर वे सवारी कर रहे हैं, वह Classic 350 है, जिसमें 349cc का इंजन है।

    Great Khali ने Royal Enfield Classic चलाई। 

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। WWE के पॉपुलर रेसलर द ग्रेट खली को कौन नहीं जानता है। 90 के दशक के बच्चे उनकी जबरदस्त कद-काठी और रिंग में दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें पहचानते हैं। पेशेवर कुश्ती से संन्यास लेने के बाद भारत लौटे खली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हम उन्हें अक्सर अपने गाँव में कारों और मोटरसाइकिलों की सवारी करते हुए देखते हैं। हाल ही में, उनका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह Royal Enfield Classic 350 की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके विशाल शरीर के सामने यह Classic बाइक सचमुच एक खिलौना बाइक जैसी लग रही है।

    द ग्रेट खली ने चलाई Royal Enfield Classic

    वायरल वीडियो में द ग्रेट खली ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। वीडियो में खली एक हाईवे के बगल में एक बाइक पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वह किसी रोड ट्रिप पर थे जब एक फैन ने उन्हें अपनी बाइक पर सवारी करने के लिए कहा। चूंकि खली की ऊँचाई 7 फीट 1 इंच है, उनके सामने कोई भी कार या बाइक छोटी ही लगती है। जब खली इस Classic 350 पर बैठते हैं, तो उनकी कद-काठी के कारण बाइक काफी छोटी दिखाई देती है। वीडियो में ऐसा महसूस होता है कि बाइक को खली के वजन के कारण चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। खली को भी आरामदायक राइडिंग पोजीशन ढूँढने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि मोड़ लेते समय उनके घुटने हैंडलबार से टकराते हुए दिख रहे हैं।

     
     
     
    पहले भी कर चुके हैं मोटरसाइकिल की सवारी

    यह पहली बार नहीं है जब हमने खली को किसी मोटरसाइकिल पर देखा है। इससे पहले भी उनके Royal Enfield Interceptor 650, Bullet, Hero Splendor, और यहाँ तक कि Bajaj Pulsar जैसी बाइक्स पर सवारी करने के वीडियो हैं, और उन सभी के सामने भी ये बाइक्स छोटी लगती हैं।

    हेलमेट और बाइक की डिटेल्स

    • वायरल वीडियो में खली हेलमेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। भले ही यह उनके सिर पर पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है और बीच में अटका हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह युवा राइडर्स को सोशल मीडिया पर गलत संदेश नहीं देना चाहते थे। हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाना बेहद खतरनाक और गैरकानूनी भी है।
    • जिस बाइक पर खली सवारी कर रहे हैं, वह मौजूदा पीढ़ी की Classic 350 लग रही है, जिसमें J-सीरीज़ का 349cc इंजन है। यह इंजन 20.2 PS की पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, और यह भारत और दुनिया भर के राइडर्स के बीच एक अत्यंत लोकप्रिय मोटरसाइकिल है।

     