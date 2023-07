कैसी होगी अपकमिंग Royal Enfield Bullet 350? यहां जानें संभावित फीचर्स के बारे में

पावरट्रेन की बात करें तो आगामी 2023 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मोटरसाइकिल उसी 349cc सिंगल-सिलेंडर फ्यूल-इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगी जो इस समय जे-सीरीज रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों जैसे क्लासिक 350 मेट्योर 350 और हंटर 350 को पावर देती है। Royal Enfield Bullet 350 बाइक को कंपनी 30 जुलाई को लॉन्च करने की योजना बना रही है। (जागरण फाइल फोटो)

Royal Enfield Bullet 350 Expected Engine and other Specifications

