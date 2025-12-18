9 करोड़ की Rolls-Royce में दिखे राहुल गांधी, अंदर बैठ लिया एक्सपीरियंस, वीडियो हुआ वायरल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में गिनी जाने वाली Rolls-Royce Phantom को करीब से देखते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उनके BMW हेडक्वार्टर (म्यूनिख) दौरे के दौरान का बताया जा रहा है।

Rolls-Royce Phantom के साथ राहुल गांधी

राहुल गांधी इस समय जर्मनी में हैं, जहां उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान वह BMW के मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले उनका BMW F450 GS एडवेंचर मोटरसाइकिल को देखते हुए वीडियो सामने आया था, और अब Rolls-Royce Phantom के साथ उनका वीडियो चर्चा में है।

वायरल वीडियो में राहुल गांधी को Phantom की फ्रंट सीट और रियर सीट एक्सपीरियंस लेते हुए देखा जा सकता है। वह कार के डिजाइन, पेंट क्वालिटी और Rolls-Royce की पहचान माने जाने वाले ‘Spirit of Ecstasy’ बोनट ऑर्नामेंट को भी ध्यान से देखते नजर आते हैं। वीडियो से साफ है कि वह कार के लग्जरी और क्राफ्टमैनशिप को काफी करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं।

LoP Shri @RahulGandhi visited BMW World in Munich, Germany, and took a guided tour of BMW Welt and the BMW Plant.



He was pleased to see TVS’s 450cc motorcycle, developed in partnership with BMW—a proud moment to witness Indian engineering on display.



Manufacturing is the… pic.twitter.com/iqiMCAQD23 — Congress (@INCIndia) December 17, 2025

भारत में Rolls-Royce Phantom की कीमत

भारत में Rolls-Royce Phantom की शुरुआती कीमत करीब 9 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह कार दुनिया की सबसे महंगी और बेस्पोक लग्जरी कारों में से एक मानी जाती है।

Rolls-Royce Phantom का इंजन

इस कार का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 6.75-लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन है, जो करीब 563 hp की पावर और 900 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इतनी बड़ी और भारी कार होने के बावजूद Phantom बेहद स्मूद और शांति से चलती है। इसका सस्पेंशन सिस्टम “मैजिक कार्पेट राइड” जैसा अनुभव देता है, जिसमें खराब सड़कें भी अंदर बैठे यात्रियों तक महसूस नहीं होतीं।