    9 करोड़ की Rolls-Royce में दिखे राहुल गांधी, अंदर बैठ लिया एक्सपीरियंस, वीडियो हुआ वायरल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:16 PM (IST)

    राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर Rolls-Royce Phantom को देखते नजर आए। BMW हेडक्वार्टर में राहुल गांधी ने इस लग्जरी कार के फीचर्स और डिजाइन को करीब से समझा। ...और पढ़ें

    राहुल गांधी का Rolls-Royce Phantom को देखते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में गिनी जाने वाली Rolls-Royce Phantom को करीब से देखते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उनके BMW हेडक्वार्टर (म्यूनिख) दौरे के दौरान का बताया जा रहा है।

    Rolls-Royce Phantom के साथ राहुल गांधी

    • राहुल गांधी इस समय जर्मनी में हैं, जहां उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान वह BMW के मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले उनका BMW F450 GS एडवेंचर मोटरसाइकिल को देखते हुए वीडियो सामने आया था, और अब Rolls-Royce Phantom के साथ उनका वीडियो चर्चा में है।
    • वायरल वीडियो में राहुल गांधी को Phantom की फ्रंट सीट और रियर सीट एक्सपीरियंस लेते हुए देखा जा सकता है। वह कार के डिजाइन, पेंट क्वालिटी और Rolls-Royce की पहचान माने जाने वाले ‘Spirit of Ecstasy’ बोनट ऑर्नामेंट को भी ध्यान से देखते नजर आते हैं। वीडियो से साफ है कि वह कार के लग्जरी और क्राफ्टमैनशिप को काफी करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
     

    भारत में Rolls-Royce Phantom की कीमत

    भारत में Rolls-Royce Phantom की शुरुआती कीमत करीब 9 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह कार दुनिया की सबसे महंगी और बेस्पोक लग्जरी कारों में से एक मानी जाती है।

    Rolls-Royce Phantom का इंजन

    इस कार का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 6.75-लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन है, जो करीब 563 hp की पावर और 900 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इतनी बड़ी और भारी कार होने के बावजूद Phantom बेहद स्मूद और शांति से चलती है। इसका सस्पेंशन सिस्टम “मैजिक कार्पेट राइड” जैसा अनुभव देता है, जिसमें खराब सड़कें भी अंदर बैठे यात्रियों तक महसूस नहीं होतीं।

    Rolls-Royce Phantom की खासियत

    • Rolls-Royce Phantom को दुनिया की सबसे बेहतरीन और अल्ट्रा-लग्ज़री कारों में गिना जाता है। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि शान, सुकून और बारीकी से की गई कारीगरी का शानदार उदाहरण है। Phantom उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो कार में सिर्फ सफर नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव चाहते हैं।
    • Rolls-Royce Phantom की खासियत इसके इंटीरियर में भी साफ नजर आती है। इसमें बैठते ही आपको शोर-शराबे से बिल्कुल अलग, एक शांत और सुकून भरा माहौल मिलता है। कार में मसाज और वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, जो लंबे सफर को भी आरामदायक बना देती हैं। पीछे बैठने वालों के लिए लेगरूम और कम्फर्ट को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है, जिससे यह कार मालिक से ज्यादा अक्सर शॉफर-ड्रिवन होती है।
    • Phantom में मिलने वाला 4-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम इसे साइज में बड़ी होने के बावजूद आसान ड्राइविंग अनुभव देता है। वहीं, इसका बाहरी डिजाइन बेहद शालीन और रॉयल है। आगे लगा ‘Spirit of Ecstasy’ बोनट ऑर्नामेंट Rolls-Royce की पहचान है।