ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, तीन बार नियम तोड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। पुणे में ट्रैफिक नियमों को लेकर प्राशासन बेहद सख्त हो चुका है। सड़क पर मनमानी ड्राइविंग या राइडिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट की अनदेखी, रेड लाइट क्रॉस करना या तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना जैसी चीजें शामिल है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को सिर्फ चालान भरकर निपटाने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जाएगा। अगर इसके बाद भी नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके वाहनों को जब्त भी किया जाएगा।