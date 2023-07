TATA Punch CNG का प्रोडक्शन हुआ शुरू, जल्द हो सकती है लॉन्च

टियागो टिगोर और अल्ट्रोज़ के बाद पंच सीएनजी टाटा का चौथा सीएनजी मॉडल होगा। इसका मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई Hyundai Exter से होगा जो फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ भी उपलब्ध है। पंच सीएनजी को कई ट्रिम्स में पेश किए जाने की संभावना है जिसका विवरण लॉन्च के करीब सामने आएगा। टाटा मोटर्स ने टाटा पंच सीएनजी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।

