Porsche Panamera में आई एयरबैग की दिक्कत, भारत में की 158 यूनिट्स की गईं रिकॉल
भारत में Porsche Panamera की 158 यूनिट्स को एयरबैग की तकनीकी समस्या के चलते रिकॉल किया है। ये गाड़ियां 19 जुलाई 2023 से 2 सितंबर 2025 के बीच बनी थीं। दरवाजे के ट्रिम पैनल में लगे क्रैश सेंसर की गलत वायरिंग के कारण दुर्घटना में साइड एयरबैग देर से खुल सकता है, जिससे चोट लगने का खतरा है। कंपनी ग्राहकों से संपर्क कर समस्या का समाधान करेगी।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Porsche ने भारत में अपनी लग्जरी सेडान Panamera की 158 यूनिट्स को एयरबैग से जुड़ी तकनीकी समस्या के चलते वापस मंगाने (रिकॉल) का एलान किया है। ये सभी कारें 19 जुलाई 2023 से 2 सितंबर 2025 के बीच बनाई गई थीं। रिकॉल का कारण दरवाजे के ट्रिम पैनल में लगे क्रैश सेंसर की गलत वायरिंग बताई गई है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
क्या है असली समस्या?
SIAM (भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, गलत सेंसर कनेक्शन की वजह से किसी दुर्घटना में साइड एयरबैग का ट्रिगर देर से हो सकता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि कंपनी ने स्वैच्छिक रिकॉल (Voluntary Recall) के तहत इन गाड़ियों को वापस मंगाने का फैसला किया है।
कौन-कौन सी कारें हुई हैं प्रभावित?
यह रिकॉल Panamera YAA और YAB मॉडल्स के लिए है। ये वही मॉडल्स हैं, जिन्हें इसी तरह की समस्या के चलते ऑस्ट्रेलिया में भी 142 यूनिट्स के लिए रिकॉल किया गया था। भारत में प्रभावित कारों के मालिकों से Porsche सीधे संपर्क करेगी ताकि इस समस्या का समाधान अधिकृत सर्विस सेंटर्स पर किया जा सके। इसके अलावा, ग्राहक recall.porsche.com वेबसाइट पर जाकर अपना VIN नंबर डालकर जांच कर सकते हैं कि उनकी कार प्रभावित है या नहीं।
Porsche पहले भी कर चुकी है रिकॉल
यह इस साल भारत में Porsche की दूसरी रिकॉल घोषणा है। इससे पहले मार्च 2025 में Porsche 911 को सीट बेल्ट बकल की समस्या के कारण रिकॉल किया गया था। उस समय कंपनी ने बताया था कि सीट बेल्ट बकल की स्क्रू कनेक्शन सही तरीके से फिट नहीं हुई थी, जिससे दुर्घटना या इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान सीट बेल्ट ढीली पड़ने का खतरा था।
