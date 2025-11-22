Language
    2026 में लॉन्च होगी Porsche Cayenne Coupe इलेक्ट्रिक, डिजाइन होगा स्पोर्टी, रेंज और फीचर्स मिलेंगे दमदार

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    Porsche Cayenne Coupe Electric: पोर्श 2026 में भारत में केयेन कूपे इलेक्ट्रिक लॉन्च करेगी, जो केयेन इलेक्ट्रिक का स्पोर्टी वर्जन है। इसमें स्लोपिंग रूफलाइन होगी, जो इसे प्रीमियम लुक देगी। इंटीरियर केयेन इलेक्ट्रिक जैसा ही होगा, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं। इसमें 113kWh बैटरी पैक और डुअल मोटर होने की संभावना है। भारत में इसकी अनुमानित कीमत 1.8 करोड़ रुपये से 2.3 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है।

    Hero Image

    Porsche Cayenne Coupe इलेक्ट्रिक भारत में साल 2026 में लॉन्च होगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Porsche अपनी इलेक्ट्रिक लाइनअप को तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि 2026 में भारत में Porsche Cayenne Coupe Electric भी लॉन्च होगी। यह मॉडल हाल ही में पेश की गई Cayenne Electric का स्पोर्टी कूपे वर्जन होगा। कंपनी इसके और भी वेरिएंट्स पर काम कर रही है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते है कि यह किन खास फीचर्स के साथ आने वाली है।

    Porsche Cayenne Coupe का डिजाइन

    Porsche ने अभी तक Cayenne Coupe Electric की ऑफिशियल तस्वीरें जारी नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसका डिजाइन Cayenne Electric जैसा होगा, बस इसके साथ एक स्लोपिंग कूपे रूफलाइन दी जाएगी। ICE मॉडल्स की तरह, इस डिजाइन बदलाव के कारण पीछे बैठने की जगह और बूट स्पेस में हल्का अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन खूबसूरत कूपे प्रोफाइल इसे एक प्रीमियम, स्पोर्टी और ज्यादा डायनेमिक लुक देगी।

    Porsche Cayenne Coupe का इंटीरियर

    इसका इंटीरियर Cayenne Electric जैसा होने की पूरी संभावना है। इसमें 3-spoke स्पोर्टी स्टीयरिंग, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 14.5-inch कर्व्ड इन्फोटेनमेंट स्क्रीन होगी। इसके अलावा ऑप्शनल फीचर्स में 14.9-inch पैसेंजर डिस्प्ले, AR सपोर्ट वाला HUD, 8-way पावर वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर,
    पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम दिए जा सकते हैं।

    Porsche Cayenne Coupe की बैटरी और मोटर

    कंपनी ने अभी Coupe Electric के पावर फिगर्स रिवील नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें वही सेटअप मिलेगा जो Cayenne Electric में दिया गया है। इसमें 113kWh बैटरी पैक, डुअल मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सकता है।

    कितनी होगी कीमत?

    भारत में इसकी कीमत 1.8 करोड़ रुपये से 2.3 करोड़ रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। ICE मॉडल में भी Coupe वर्जन महंगा होता है, इसलिए Electric में भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है।