Ola Electric बिक्री में 5वें स्थान पर फिसली, 71% की हुई भारी गिरावट, Hero Vida निकली आगे

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। Ola Electric इस सेगमेंट का एक बड़ा नाम रहा है। कंपनी ने Ola S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज और Ola Roadster इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के जरिए मजबूत पकड़ बनाई। नवंबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट ने चौंका दिया है, क्योंकि Ola Electric भारी गिरावट के चलते 5वें स्थान पर फिसल गई है। इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ता यूजर बैकलैश बताया जा रहा है।

Ola Electric पर बढ़ा यूजर बैकलैश कंपनी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी की मुख्य वजह उसकी आफ्टर-सेल्स सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी को बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स लगातार शिकायतें कर रहे हैं। इन शिकायतों में रिपेयर में लंबा समय लगना, खराब कस्टमर सपोर्ट, स्कूटर की क्वालिटी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पर सवाल और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी से जुड़ी समस्याएं शामिल है। इन शिकायतों की शुरुआत 2023 के अंत में दिखनी शुरू हुई थी, जो अक्टूबर 2024 आते-आते काफी गंभीर रूप ले चुकी थीं। बढ़ते असंतोष का असर अब कंपनी की प्रतिष्ठा और बिक्री दोनों पर साफ नजर आ रहा है।