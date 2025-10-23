Norton पेश करेगी EICMA में चार नई मोटरसाइकिल, V4 सुपरबाइक और मिडसाइज एडवेंचर बाइक लिस्ट में शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ब्रिटिश ब्रांड Norton, जो अब TVS के स्वामित्व में है, EICMA 2025 मोटरसाइकिल शो में अपनी चार नई बाइक पेश करने जा रहा है। यह कदम Norton को फिर से मोटरसाइकिल प्रेमियों की नजरों में लाने और अपने पुराने ग्लोरी दिन याद दिलाने के लिए उठाया गया है। आइए जानते हैं कि यह मोटरसाइकिन कौन-कौन सी होने वाली है?

नई बाइक रेंज की झलक इस नए मॉडल लाइनअप में टॉप-एंड V4 सुपरबाइक शामिल होगी, जो दो वर्जन में उपलब्ध होगी। हालांकि दोनों वर्ज़न में अंतर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन B-सीरीज V4 मॉडल्स के लिए कंपनी ने कम से कम एक किलो प्रति हॉर्सपावर का पावर-टू-वेट अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

साथ ही, Norton अपनी मिडसाइज एडवेंचर बाइक भी पेश करेगा। कंपनी का कहना है कि यह बाइक मिड-कैपेसिटी एडवेंचर क्लास को नया परिभाषित करेगी, जिसमें डिजाइन और राइडर-केंद्रित अनुभव के साथ रोजमर्रा के उपयोग के लिए सुविधाएं होंगी। नियो-रे ट्रो मॉडल भी हो सकती है पेश चौथी बाइक के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एक नियो-रे ट्रो मॉडल हो सकती है। Norton के मॉडर्न क्लासिक वर्ज़न की लोकप्रियता को देखते हुए, TVS अपने इस प्रेस्टिजियस ब्रांड नाम का इस्तेमाल कर नई चुनौती पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए Electra और Combat जैसे ट्रेडमार्क नाम पहले ही India में रजिस्टर्ड हैं।