Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में Nissan Tekton जल्द होगी लॉन्च, शानदार डिजाइन समेत शानदार फीचर्स से होगी लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    निसान जल्द ही भारतीय बाजार में नई एसयूवी Nissan Tekton लॉन्च करेगी। यह बॉक्सी डिजाइन, दमदार रोड प्रेजेंस और बेहतरीन फीचर्स के साथ आएगी। इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स और 225-सेक्शन टायर होंगे। इंटीरियर प्रीमियम होगा और इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन होगा। टेक्टन में पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन विकल्प मिलेंगे, साथ ही एडब्ल्यूडी सिस्टम भी होगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में जल्द ही निसान अपनी नई SUV, Nissan Tekton C को लॉन्च करने वाली है। कंपनी की तरफ से इसके लॉन्च होने की घोषणा कर दी गई है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया जा रहा है। इसका डिजाइन बॉक्सी दमदार रोड प्रेजेंस और फीचर-पैक्ड इंटीरियर वाला होने वाला है। भारत में इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। भारत में इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Grand Vitara, Urban Cruiser, Elevate, Astor, Kushaq, Taigun, Aircross और Basalt कारों से देखने के लिए मिलेगा। आइए विस्तार में जानते हैं कि Nissan Tekton किन खास फीचर्स के साथ आ सकती है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nissan Tekton C के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन फीचर्स
    सेगमेंट C-SUV
    डिजाइन बॉक्सी और अपराइट लुक, क्लैमशेल बोनट, कनेक्टेड LED DRL और टेललाइट्स, क्रोम ग्रिल हाइलाइट्स
    टायर साइज 18-इंच अलॉय व्हील्स के साथ 225-सेक्शन टायर (सेगमेंट में सबसे चौड़े)
    लोअर वेरिएंट टायर 17-इंच स्टील व्हील्स, 225-सेक्शन टायर
    इंटीरियर लेयर्ड डैशबोर्ड, रोज़ गोल्ड इनले, सॉफ्ट-टच मटीरियल, एंबिएंट लाइटिंग
    फीचर्स बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और क्रूज़ कंट्रोल
    प्लेटफॉर्म CMF-B प्लेटफॉर्म (Renault-Nissan साझा प्लेटफॉर्म)
    इंजन ऑप्शन पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन
    ड्राइवट्रेन फ्रंट व्हील ड्राइव (FWD) और ऑल व्हील ड्राइव (AWD) ऑप्शन
    सीटिंग वर्जन 5-सीटर (मुख्य मॉडल), 7-सीटर वर्जन प्लान में
    7-सीटर प्लेटफॉर्म Renault Duster के Boreal प्लेटफॉर्म पर आधारित
    लॉन्च टाइमलाइन 2026 में लॉन्च, उसके बाद 7-सीटर वर्जन

    1. दमदार होगा डिजाइन

    Nissan Tekton को एक बॉक्सी डिजाइन के साथ भारत लेकर आया जाएगा। इसमें क्लैमशेल बोनट, चौड़े रियर व्हील आर्च, मस्क्युलर बॉडी क्लैडिंग देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही इसमें कनेक्टेड LED DRL, कनेक्टेड टेल लाइट्स और क्रोम ग्रिल हाइलाइट्स जैसे एलीगेंट एलिमेंट्स भी होंगे।

    All-new Nissan Tekton badge

    2. सबसे चौड़े 225-सेक्शन टायर

    स्पाई शॉट्स से पता चला है कि आने वाली Nissan Tekton में 18-इंच अलॉय व्हील्स होंगे, जो 225-सेक्शन टायर के साथ आएंगे। यह सेगमेंट में सबसे चौड़े हैं। यहां तक कि निचले वेरिएंट्स में भी 17-इंच स्टील व्हील्स के साथ यही टायर साइज मिलेगा। यह फीचर इसे बाकी C-SUVs से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर में 215-सेक्शन टायर ही मिलते हैं।

    All-new Nissan Tekton rear

    3. प्रीमियम इंटीरियर्स

    Nissan Tekton का इंटीरियर काफी प्रीमियम होने वाला है। इसका डैशबोर्ड रोज गोल्ड इनले, सॉफ्ट-टच मटीरियल, सिलाई डिटेलिंग और एंबिएंट लाइटिंग के साथ आएगा है। स्पाई शॉट्स से पता चला है कि इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स भी होंगे।

    All-new Nissan Tekton

    4. हाइब्रिड और AWD ऑप्शन

    Nissan Tekton को Renault-Nissan के CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसके टॉप वेरिएंट्स में ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम भी दिया जाएगा, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए सक्षम बनाएगा। इस सेगमेंट में फिलहाल सिर्फ Maruti Suzuki और Toyota की गाड़ियां ही हाइब्रिड और AWD का कॉम्बिनेशन देती हैं।

    5. 7-सीटर वर्जन भी प्लान में

    कंपनी Nissan Tekton का 7-सीटर वर्जन भी लाने की तैयारी में है, जो Alcazar, Carens Clavis जैसी SUVs को टक्कर देगा। यह Renault Duster के 7-सीटर वर्जन Boreal के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। संभावना है कि इसमें 6-सीटर कैप्टन चेयर वेरिएंट भी पेश किया जा सकता है।

    6. लॉन्च टाइमलाइन

    Nissan Motor India अपनी C-SUV लाइनअप को फिर से मजबूत करने की योजना में है। Tekton SUV की लॉन्चिंग 2026 में होने की उम्मीद है, जो Renault Duster के लॉन्च के आसपास होगी। इसके एक साल बाद 7-सीटर वर्जन आने की संभावना है।