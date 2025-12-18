Nissan ला रही नई 7-सीटर MPV Gravite, कई बेहतरीन फीचर्स से होगी लैस, जनवरी 2026 में होगी पेश

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में निसान मोटर अपनी नई 7-सीटर कार लेकर आने वाली है। कंपनी की तरफ से इसके नाम को भी कंफर्म कर दिया गया है। इस नई 7-सीटर MPV का नाम Nissan Gravite रखा गया है। इसे जनवरी 2026 में पहली बार पेश किया जाएगा। कंपनी इसे उन ग्राहकों के लिए लेकर आने वाली है, जो जो किफायती कीमत में 7-सीटर कार की तलाश कर रहे हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि Nissan Gravite में क्या कुछ खास मिलेगा?

Nissan Gravite का डिजाइन Gravite का ओवरऑल साइज और शेप Triber हो सकता है। इसमें Nissan ने अपनी पहचान को शामिल करने की कोशिश की है। यह MPV सब-4 मीटर कैटेगरी में ही रहेगी। नया फ्रंट बंपर और नई ग्रिल अलग डिजाइन के अलॉय व्हील हेडलैंप में नए लाइटिंग एलिमेंट्स रियर में नया बंपर और नए टेललैंप सिग्नेचर टेलगेट पर बड़े अक्षरों में Gravite नेमप्लेट Nissan Gravite का इंटीरियर इसके इंटीरियर की पूरी झलक अभी सामने नहीं आई है, लेकिन Gravite में Triber जैसा ही डैशबोर्ड और स्टीयरिंग लेआउट देखने के लिए मिल सकती है। Nissan इसमें अपने हिसाब से कलर थीम और फीचर पैकेजिंग भी दे सकती है।