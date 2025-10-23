Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नई Kia Seltos भारत में जल्द होगी लॉन्च, लुक से लेकर फीचर्स में होंगे बड़े बदलाव

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:01 PM (IST)

    Kia Seltos का नया मॉडल जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, जिसमें नए डिजाइन और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नए हेडलैम्प, टेललैम्प और इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा के लिए छह एयरबैग और ADAS सिस्टम भी मिलेगा। इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे, और कीमत 11.30 लाख से 22 लाख रुपये तक होने की उम्मीद है। यह कई अन्य SUVs को टक्कर देगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Next Gen Kia Seltos जल्द होगी भारत में लॉन्च।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kia की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV, Seltos की जल्द ही दूसरी जनरेशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। नई Seltos न सिर्फ नए डिजाइन के साथ आएगी, बल्कि कई नए फीचर्स और अपडेटेड तकनीक के साथ भी लैस होगी। आइए जानते हैं नई Seltos में क्या-क्या बदलने की उम्मीद है और क्या-क्या नए फीचर्स दिए जा सकते हैं?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिजाइन में बदलाव

    नई Kia Seltos का साइज पिछली जनरेशन के समान ही रहने वाला है, लेकिन इसके कई डिजाइन एलिमेंट्स पूरी तरह नए होंगे। इसमें नई हेडलाइट्स, टेललाइट्स, ग्रिल और बॉडी पैनल्स इस SUV को बिल्कुल नया लुक देंगे। अलॉय व्हील्स और ORVM का डिजाइन भी अपडेट किया गया है। यह डिजाइन Kia की नई फिलॉसफी के अनुरूप होगा, जैसा कि हमने नई Carnival, Carens Clavis और Syros में देखा है।

    इंटीरियर और फीचर्स

    इंटीरियर अभी तक लीक नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि नई Kia Seltos में नया डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स, सीट्स और सेंट्रल कंसोल देखने को मिलेगा। वर्तमान ट्विन स्क्रीन सेटअप को 12.3-इंच स्क्रीन के साथ अपडेट किया जा सकता है। पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसो फीचर्स पहले की तरह ही मिलेंगे।

    सेफ्टी फीचर्स

    नई Kia Seltos में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलेगा। वर्तमान मॉडल की तीन-स्टार NCAP रेटिंग को नई पीढ़ी में पांच-स्टार तक बढ़ाने की उम्मीद है।

    नई Kia Seltos का इंजन

    नई Seltos में तीन इंजन ऑप्शन पहले की तरह मिलेंगे, जो 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल हो सकता है। गियरबॉक्स ऑप्शनों में 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, 6-स्पीड iMT, CVT और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक शामिल होंगे। ग्लोबल स्तर पर इसके हाइब्रिड वर्जन के आने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है।

    कीमत और मुकाबला

    नई Seltos की एक्स-शोरूम कीमत करीब 11.30 लाख रुपये से लेकर 22 लाख रुपये तक रहने की उम्मीद है। यह Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris, Hyundai Creta, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun जैसी SUVs से मुकाबला करेगी।

     