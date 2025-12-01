Language
    नई Kia Seltos की मिली पहली झलक, नए LED लाइट सिग्नेचर और पैनोरमिक सनरूफ दिखे, 10 दिसंबर को होगी पेश

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    किआ ने नई जनरेशन Kia Seltos का टीजर जारी किया है, जो 10 दिसंबर 2025 को पेश होगी। इसमें नई टाइगर-फेस ग्रिल, शार्प एलईडी लाइट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं। साइड प्रोफाइल में बदलाव और कैरेंस क्लैविस जैसी रियर एलईडी लाइट बार दी गई है। भारत में यह 2026 की पहली छमाही में लॉन्च हो सकती है और इसका मुकाबला कई एसयूवी से होगा।

    Hero Image

    नई Kia Seltos का टीजर जारी

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kia ने अपनी पॉपुलर मिडसाइज SUV Seltos नए जेनरेशन मॉजल का पहला टीजर जारी कर दिया है। कंपनी इसकी पहली झलक दिखाई है। इसे 10 दिसंबर 2025 को पेश किया जाएगा। कंपनी ने इसमें कई ऐसे प्रीमियम फीचर्स दिए हैं, जो अब तक सेल्टॉस में नहीं मिलते थे।

    टीजर में क्या दिखा?

    • नई जेनरेशन Kia Seltos के टीजर में इसके फ्रंट और रूफ की झलक देखने के लिए मिली है। इसमें वाइड टाइगर-फेस ग्रिल और शार्प LED लाइट्स दी गई है। इसके सामने की तरफ अपडेटेड टाइगर फेस ग्रिल दी गई है। इसकी वजह से यह पहले से ज्यादा चौड़ी दिखाई देती है।
    • Screenshot 2025-12-01 130333
    • इसके दोनों दोनों तरफ वर्टिकल DRLs लगे हैं और हेडलैंप यूनिट्स को ग्रिल के किनारों के अंदर फिट किया गया है। C-शेप्ड LED सिग्नेचर लाइट्स और नीचे की तरफ एक मोटा सिल्वर स्किड प्लेट भी नजर आता है, जो SUV को ज्यादा मस्कुलर लुक देता है।

    Screenshot 2025-12-01 130357

    • इसके टीजर में LED वेलकम एनीमेशन, जो DRLs और हेडलैंप देखने के लिए मिला है। साथ ही पैनोरमिक सनरूफ भी टीजर में देखने के लिए मिला है।
     
     
     
     
    नई Kia Seltos में मिलेंगे ये फीचर्स

    इसके साइड प्रोफाइल में कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। इसमें ब्लैक्ड-आउट पिलर्स, रिट्रेक्टेबल डोर हैंडल्स, सैटिन क्रोम ट्रिम, नए डिजाइन के अलॉय व्हील के साथ ही किंक्ड विंडो लाइन दी जाएगी।

    kia Selots 1

    Carens Clavis जैसी रियर LED लाइट बार

    इसके पीछे की तरफ नई LED लाइट बार दी गई है। इसका डिजाइन काफी हद तक Kia Carens Clavis से मिलता-जुलता है। इसके साथ स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर और सिल्वर स्किड प्लेट SUV को एक बोल्ड रियर प्रोफाइल देते हैं।

    Screenshot 2025-12-01 125614

    भारत में कब होगी लॉन्च?

    10 दिसंबर 2025 को नई Kia Seltos को भारत में पेश किया जाएगा। इसे पेश करने के बाद भारत में साल 2026 की पहली छमाही यानी माई-जून 2026 में लॉन्च की जा सकती है।

    Kia Seltos roof

    इसका मुकाबला Hyundai Creta, Tata Sierra, Maruti Suzuki Victoris, Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, MG Astor और आने वाली Renault Duster व Nissan Tekton से देखने के लिए मिलेगा।

    Kia Seltos front

    Kia Seltos ear side

