नई Kia Seltos की मिली पहली झलक, नए LED लाइट सिग्नेचर और पैनोरमिक सनरूफ दिखे, 10 दिसंबर को होगी पेश

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kia ने अपनी पॉपुलर मिडसाइज SUV Seltos नए जेनरेशन मॉजल का पहला टीजर जारी कर दिया है। कंपनी इसकी पहली झलक दिखाई है। इसे 10 दिसंबर 2025 को पेश किया जाएगा। कंपनी ने इसमें कई ऐसे प्रीमियम फीचर्स दिए हैं, जो अब तक सेल्टॉस में नहीं मिलते थे।

टीजर में क्या दिखा? नई जेनरेशन Kia Seltos के टीजर में इसके फ्रंट और रूफ की झलक देखने के लिए मिली है। इसमें वाइड टाइगर-फेस ग्रिल और शार्प LED लाइट्स दी गई है। इसके सामने की तरफ अपडेटेड टाइगर फेस ग्रिल दी गई है। इसकी वजह से यह पहले से ज्यादा चौड़ी दिखाई देती है।



इसके दोनों दोनों तरफ वर्टिकल DRLs लगे हैं और हेडलैंप यूनिट्स को ग्रिल के किनारों के अंदर फिट किया गया है। C-शेप्ड LED सिग्नेचर लाइट्स और नीचे की तरफ एक मोटा सिल्वर स्किड प्लेट भी नजर आता है, जो SUV को ज्यादा मस्कुलर लुक देता है।

इसके टीजर में LED वेलकम एनीमेशन, जो DRLs और हेडलैंप देखने के लिए मिला है। साथ ही पैनोरमिक सनरूफ भी टीजर में देखने के लिए मिला है। View this post on Instagram A post shared by Kia India (@kiaind) नई Kia Seltos में मिलेंगे ये फीचर्स इसके साइड प्रोफाइल में कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। इसमें ब्लैक्ड-आउट पिलर्स, रिट्रेक्टेबल डोर हैंडल्स, सैटिन क्रोम ट्रिम, नए डिजाइन के अलॉय व्हील के साथ ही किंक्ड विंडो लाइन दी जाएगी।

Carens Clavis जैसी रियर LED लाइट बार इसके पीछे की तरफ नई LED लाइट बार दी गई है। इसका डिजाइन काफी हद तक Kia Carens Clavis से मिलता-जुलता है। इसके साथ स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर और सिल्वर स्किड प्लेट SUV को एक बोल्ड रियर प्रोफाइल देते हैं।