नई Yamaha R7 हुई पेश, मिला चेसिस, 6-एक्सिस IMU और 5-इंच TFT स्क्रीन
इटली के मिलान में EICMA 2025 में यामाहा ने नई 2026 Yamaha R7 पेश की। इसमें स्टाइलिंग बदलाव, बेहतर चेसिस और नया स्विंगआर्म है। नए इलेक्ट्रॉनिक्स, 6-एक्सिस IMU, और 5-इंच TFT स्क्रीन के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। 698cc का इंजन 73.4hp पावर देता है। यह बाइक नए कलर विकल्पों में उपलब्ध है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इटली के मिलान में EICMA 2025 चल रहा है। यहां पर ऑटो निर्माता कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट को पेश कर रही है। यहां पर यामाहा ने अपनी नई 2026 Yamaha R7 को पेश किया है। इसमें पिछले मॉडल की तुलना में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। नई मोटरसाइकिल में मामूली स्टाइलिंग बदलाव, एक संशोधित चेसिस और नया स्विंगआर्म शामिल हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
नई Yamaha R7 में क्या हुआ बदलाव?
- नई Yamaha R7 में सबसे बड़ा बदलाव इसके इलेक्ट्रॉनिक्स सूट में आया है। बाइक में अब YZF-R1 से विकसित उन्नत 6-एक्सिस IMU सिस्टम के साथ एक नया 5-इंच TFT स्क्रीन दी गई है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, ब्रेक कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग मैनेजमेंट और लॉन्च कंट्रोल जैसे कई राइडर एड्स शामिल हैं।
- राइडर Yamaha राइड कंट्रोल (YRC) के माध्यम से सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकता है। इसमें तीन राइडिंग मोड – स्पोर्ट, स्ट्रीट और रेन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दो कस्टमाइज़ेबल मोड और चार ट्रैक मोड भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इसमें क्विकशिफ्टर सिस्टम दिया गया है।
नई Yamaha R7 का डिजाइन और इंजन
- इसके डिजाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं। इसका फ्रंट थोड़ा और शार्प और स्लीक किया गया है। LED इंडिकेटर्स को अब मिरर में कर दिया या है।
- इसमें वही 698cc ट्विन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 73.4hp की पावर और 68Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम
नई Yamaha R7 में स्टील ट्यूबलर फ्रेम को अपग्रेड किया गया है, ताकि इसकी मजबूती और मरोड़, अनुदैर्ध्य और पार्श्व कठोरता बढ़ाई जा सके, जबकि इसका वजन पुराने मॉडल के समान ही रखा गया है। असिमेट्रिकल स्विंगआर्म के डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया है, जिसे Yamaha ने कठोरता को अनुकूलित (optimise) करने के लिए किया है। बाइक में वजन में हल्के पहिये हैं, जिन्हें Yamaha की स्पिन-फोर्जिंग प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है। इन 10-स्पोक पहियों को Bridgestone Battlax Hypersport S23 टायरों में लपेटा गया है। राइडर की गति और आराम को बढ़ाने के उद्देश्य से राइडिंग पोजीशन को भी संशोधित किया गया है।
नई Yamaha R7 के कलर ऑप्शन
इसे ब्लैक और ब्लू के अलावा, जो नए कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं। इमें ब्रेकर सियान/रेवेन (हल्का नीला, पीला और काला) और एक सीमित-रन 70वीं वर्षगांठ संस्करण (लाल और सफेद) है।
