नई Yamaha R7 हुई पेश, मिला चेसिस, 6-एक्सिस IMU और 5-इंच TFT स्क्रीन

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इटली के मिलान में EICMA 2025 चल रहा है। यहां पर ऑटो निर्माता कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट को पेश कर रही है। यहां पर यामाहा ने अपनी नई 2026 Yamaha R7 को पेश किया है। इसमें पिछले मॉडल की तुलना में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। नई मोटरसाइकिल में मामूली स्टाइलिंग बदलाव, एक संशोधित चेसिस और नया स्विंगआर्म शामिल हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

इसमें वही 698cc ट्विन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 73.4hp की पावर और 68Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

नई Yamaha R7 में स्टील ट्यूबलर फ्रेम को अपग्रेड किया गया है, ताकि इसकी मजबूती और मरोड़, अनुदैर्ध्य और पार्श्व कठोरता बढ़ाई जा सके, जबकि इसका वजन पुराने मॉडल के समान ही रखा गया है। असिमेट्रिकल स्विंगआर्म के डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया है, जिसे Yamaha ने कठोरता को अनुकूलित (optimise) करने के लिए किया है। बाइक में वजन में हल्के पहिये हैं, जिन्हें Yamaha की स्पिन-फोर्जिंग प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है। इन 10-स्पोक पहियों को Bridgestone Battlax Hypersport S23 टायरों में लपेटा गया है। राइडर की गति और आराम को बढ़ाने के उद्देश्य से राइडिंग पोजीशन को भी संशोधित किया गया है।