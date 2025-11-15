Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Sierra फिर से हुई पेश, पुरानी झलक के साथ मिला मॉडर्न बोल्ड डिजाइन

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    टाटा मोटर्स अपनी प्रसिद्ध मॉडल Tata Sierra को नए अवतार में भारतीय बाजार में फिर से पेश करने जा रही है। 90 के दशक की यह लोकप्रिय गाड़ी अब आधुनिक डिजाइन और नए फीचर्स के साथ 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होगी। नई सिएरा में बोल्ड डिजाइन, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और कई आधुनिक विशेषताएं हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Tata Sierra को भारत में पेश किया गया।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक मॉडल Tata Sierra को फिर से भारतीय बाजार में लेकर आ रही है। 90 के दशक में यह टाटा की पहचान बन गई थी और कंपनी इसे एक मॉडर्न लुक में लेकर आ रही है। नई Tata Sierra को भारत में 25 नवंबर 2025 को पेश करने वाली है। कंपनी ने इसे आज भारत में पेश कर दिया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि टाटा सिएरा को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई Tata Sierra का डिजाइन

    फीचर Tata Sierra का एक्सटीरियर
    डिजाइन स्टाइल बॉक्सी SUV स्टांस और स्ट्रॉन्ग सिल्हूट
    ग्रिल ग्लॉस ब्लैक फ्रंट ग्रिल
    सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ
    लाइटिंग LED हेडलाइट्स + कनेक्टेड LED टेल लाइट्स
    व्हील्स 19-इंच अलॉय व्हील्स
    डोर हैंडल्स फ्लश डोर हैंडल
    अन्य कॉर्नरिंग फॉग लाइट्स, फॉक्स स्किड प्लेट्स, शार्प विंडो एरिया
    डिज़ाइन अवॉर्ड Red Dot Winner 2025
    • इसका डिजाइन बोल्ड है, मॉडर्न है और फिर भी इसमें पुराने Sierra की झलक साफ दिखाई देती है। खासकर Alpine window स्टाइल को Tata ने आज के दौर के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है।
    • इसकेसामने की तरफ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, पूरी बॉडी पर ब्लैक क्लैडिंग और रूफ व पिलर पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश इसे प्रीमियम और दमदार लुक देता है। नई Sierra में कई कलर ऑप्शन मिलते हैं।
    • डिजाइन की बात करें तो, इसमें LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल-लाइट्स, बड़े 19-इंच अलॉय व्हील, फ्लश डोर हैंडल, बॉक्सी और मस्क्युलर SUV लुक, कॉर्नरिंग फॉग लाइट्स, बड़े विंडो एरिया और मजबूत स्किड प्लेट डिजाइन दी गई है।

    नई Tata Sierra का इंटीरियर

    फीचर Tata Sierra का इंटीरियर
    डैशबोर्ड लेआउट ट्रिपल स्क्रीन सेटअप
    स्क्रीन साइज़ दो 12.3-इंच + एक 10.25-इंच
    कनेक्टिविटी वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
    सीटें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन
    क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल
    स्टीयरिंग स्टियरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, इल्युमिनेटेड लोगो
    इंटीरियर मटीरियल लेदरट अपहोल्स्ट्री
    साउंड सिस्टम प्रीमियम ऑडियो सिस्टम
    अन्य फीचर्स एंबियंट लाइटिंग, रियर एसी वेंट, ऑटो-डिमिंग IRVM
    उपयोग सामग्री रिसाइकल्ड एल्युमिनियम और प्लास्टिक का उपयोग
    • जहां पुरानी Sierra सिंपल और यूटिलिटी फोकस्ड थी, वहीं नई Sierra पूरी तरह मॉडर्न और फीचर-पैक इंटीरियर लेकर आई है। सबसे बड़ा बदलाव है इसका ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, जो इसे हाई-एंड SUV जैसा एहसास देता है।
    • इसमें दो 12.3-इंच और एक 10.25-इंच स्क्रीन सहित ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, स्टियरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, कनेक्टेड कार टेक, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन वाले इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, लेदरट एक्स सीटें, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एंबियंट लाइटिंग, रियर एसी वेंट, ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स दिए घए हैं। इसमें रिसाइकल्ड एल्युमिनियम व प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है।
    • इसमें बिना चाबी के एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, USB टाइप-C चार्जर, स्वचालित हेडलैम्प, स्वचालित वाइपर, पावर से चलने वाली आगे की सीटें दी गई है।

    नई Tata Sierra के सेफ्टी फीचर्स

    इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और EBD, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें Level 2 ADAS के ऑटोमेटिक फीचर्स, जैसे लेन असिस्ट और ऑटो ब्रेकिंग फीचर्स को दिया गया है।

    नई Tata Sierra का इंजन

    नई Tata Sierra में तीन इंजन ऑप्शन में लेकर आया जाएगा। इसे टाटा मोटर्स लॉन्च करने के साथ ही दो नए पेट्रोल इंजनों की शुरुआत करने जा रही है। इसमें 1.5 लीटर NA पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगा। इसे इलेक्ट्रिक वर्जन में भी लेकर आया जाएगा।