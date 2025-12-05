Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई Tata Sierra की फुल प्राइज लिस्ट जल्द होगी जारी, टॉप वेरिएंट की इतनी हो सकती है कीमत

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में नई Tata Sierra लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये है। इसमें तीन इंजन विकल्प और कई आधुनिक फीचर्स दिए गए है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    New Tata Sierra फुल प्राइस लिस्ट की घोषणा जल्द होगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई Tata Sierra को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने अभी इसके सभी वेरिएंट्स की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। दिसंबर 2025 के मध्य तक सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा किया जाएगा। उम्मीद है कि 16 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन और डीलरशिप पर बुकिंग शुरू होने से पहले कीमतें घोषित कर दी जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितनी हो सकती है टॉप वेरिएंट की कीमत?

    नई Tata Sierra को Curvv के ऊपर पोजिशन किया गया है। इसे Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+ कुल सात वेरिएंट में लेकर आया गया है। उम्मीद है कि इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 20.5 लाख रुपये तक हो सकती है। कंपनी मिड-जनवरी 2026 से डिलीवरी शुरू करेगी।

    Tata Sierra का इंजन

    नई सिएरा को तीन इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इसके पीछे का कारण हर तरह के ग्राहक के लिए सही ऑप्शन को उलब्ध कराना है।

    1. 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    • पावर: 106 PS
    • टॉर्क: 145 Nm

    2. 1.5L टर्बो GDI पेट्रोल इंजन

    • पावर: 160 PS
    • टॉर्क: 255 Nm

    3. 1.5L डीजल इंजन

    • पावर: 120 PS
    • टॉर्क: 280 Nm

    नई Tata Sierra में 6-स्पीड मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और DCT ट्रांसमिशन दिया गया है।

    नए प्लेटफॉर्म पर आधारित

    Sierra को Tata की नई मॉड्यूलर ARGOS प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें आधुनिक सेफ्टी, परफॉर्मेंस और भविष्य में आने वाले फ्यूल टाइप व सीटिंग लेआउट्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।

    Tata Sierra का एक्सटीरियर डिजाइन

    इसमें पुरानी सिएरा के अल्पाईन विंडो स्टाइल को नए मॉडल में खास तरीके से शामिल किया गया है।

    1. 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील
    2. कनेक्टेड LED हेडलाइट्स
    3. कनेक्टेड LED DRLs
    4. LED फॉग लैंप
    5. कॉर्नरिंग फॉग लैंप
    6. कनेक्टेड LED टेल लाइट्स
    7. फ्लश डोर हैंडल
    8. बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन
    9. बड़ा विंडो एरिया

    Tata Sierra का इंटीरियर

    नई सिएरा का केबिन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है। यह टाटा की पहली SUV है जो ट्रिपल स्क्रीन डैश के साथ आती है।

    1. ट्रिपल स्क्रीन लेआउट (दो 12.3-इंच + एक 10.25-इंच)
    2. वायरलेस Android Auto / Apple CarPlay
    3. 360 डिग्री कैमरा
    4. ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग
    5. HypAR HUD
    6. ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल
    7. 12-स्पीकर JBL + Dolby Atmos
    8. Sonic Shaft साउंड बार
    9. 5G कनेक्टिविटी
    10. सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ
    11. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
    12. इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स + मैमोरी
    13. रियर सनशेड
    14. एयर प्यूरीफायर
    15. कूल्ड ग्लवबॉक्स
    16. पावर्ड टेलगेट
    17. टेरेन मोड्स
    18. पैडल शिफ्टर्स

    Tata Sierra के सेफ्टी फीचर्स

    1. 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड
    2. ABS
    3. EBD
    4. TCS
    5. ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
    6. 360 डिग्री कैमरा
    7. ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग
    8. लेवल-2 ADAS के 20 फीचर्स
    9. इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट
    10. लेन कीप असिस्ट
    11. एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल
    12. ओवरस्पीड अलर्ट
    13. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक + ऑटो होल्ड
    14. ESP (20 फंक्शन)

    इन गाड़ियों से होगा मुकाबला

    नई Tata Sierra का मुकाबला कई बेहतरीन गाड़ियों से देखने के लिए मिलेगा। इसमें Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris, Toyota Hyryder, Kia Seltos और Honda Elevate शामिल है।