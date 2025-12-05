नई Tata Sierra की फुल प्राइज लिस्ट जल्द होगी जारी, टॉप वेरिएंट की इतनी हो सकती है कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई Tata Sierra को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने अभी इसके सभी वेरिएंट्स की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। दिसंबर 2025 के मध्य तक सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा किया जाएगा। उम्मीद है कि 16 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन और डीलरशिप पर बुकिंग शुरू होने से पहले कीमतें घोषित कर दी जाएंगी।

कितनी हो सकती है टॉप वेरिएंट की कीमत? नई Tata Sierra को Curvv के ऊपर पोजिशन किया गया है। इसे Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+ कुल सात वेरिएंट में लेकर आया गया है। उम्मीद है कि इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 20.5 लाख रुपये तक हो सकती है। कंपनी मिड-जनवरी 2026 से डिलीवरी शुरू करेगी।

Tata Sierra का इंजन नई सिएरा को तीन इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इसके पीछे का कारण हर तरह के ग्राहक के लिए सही ऑप्शन को उलब्ध कराना है। 1. 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर: 106 PS

टॉर्क: 145 Nm 2. 1.5L टर्बो GDI पेट्रोल इंजन पावर: 160 PS

टॉर्क: 255 Nm 3. 1.5L डीजल इंजन पावर: 120 PS

टॉर्क: 280 Nm नई Tata Sierra में 6-स्पीड मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और DCT ट्रांसमिशन दिया गया है।

नए प्लेटफॉर्म पर आधारित Sierra को Tata की नई मॉड्यूलर ARGOS प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें आधुनिक सेफ्टी, परफॉर्मेंस और भविष्य में आने वाले फ्यूल टाइप व सीटिंग लेआउट्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। Tata Sierra का एक्सटीरियर डिजाइन इसमें पुरानी सिएरा के अल्पाईन विंडो स्टाइल को नए मॉडल में खास तरीके से शामिल किया गया है। 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील कनेक्टेड LED हेडलाइट्स कनेक्टेड LED DRLs LED फॉग लैंप कॉर्नरिंग फॉग लैंप कनेक्टेड LED टेल लाइट्स फ्लश डोर हैंडल बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन बड़ा विंडो एरिया Tata Sierra का इंटीरियर नई सिएरा का केबिन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है। यह टाटा की पहली SUV है जो ट्रिपल स्क्रीन डैश के साथ आती है।