नई Renault Duster जबरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ लौटेगी, भारत में लॉन्च से पहले हुई स्पॉट
नई Renault Duster 26 जनवरी 2026 को भारत में वापसी करने वाली है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसके दमदार लुक को देखा गया। नई डस्टर में स्पोर्टी डिजाइन, वाई-शेप्ड एलईडी डीआरएल और ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड जैसे आधुनिक फीचर्स होंगे। इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ADAS पैकेज भी मिलेगा। यह एसयूवी स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का मिश्रण होगी।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई Renault Duster एक बार फिर से भारत में वापसी की तैयारी कर रही है। इसे 26 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। टेस्टिंग मॉडल में इसका दमदार लुक साफ दिखाई दे रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई रेनो डस्टर के टेस्टिंग मॉडल में क्या कुछ देखने के लिए मिला?
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नई Renault Duster का डिजाइन
- नई-जनरेशन Renault Duster को स्पोर्टी प्रोफाइल दिया गया है। इसमें यह काफी स्टाइलिश लग रही है। कैमोफ्लेज पर लगाए गए Renault लोगो इसे खास बनाते हैं और ऐसा लगता है कि यह सीधे चेन्नई प्लांट से टेस्टिंग के लिए निकली है। इंटरनेशनल वर्ज़न की तरह ही भारत-स्पेक्स Duster में भी ज्यादातर डिजाइन एलिमेंट्स समान होंगे।
- इसमें Y-शेप्ड LED DRLs, पॉलीगॉनल हेडलैम्प्स, रग्ड फ्रंट बंपर, फ्रंट ग्रिल पर बड़ा RENAULT लेटरिंग (एक्सपेक्टेड), पॉलीगॉनल व्हील आर्च, मस्क्युलर बॉडी क्लैडिंग, C-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर वाले ORVMs और नया अलॉय व्हील डिजाइन दिया जा सकता है।
- इसके पीछे की तरफ SUV में स्पोर्टी स्टाइलिंग के लिए नॉच्ड रियर स्पॉइलर, रेक्ड रियर विंडशील्ड और रग्ड बंपर मिलता है। Y-शेप्ड टेललैंप्स होंगे, लेकिन टेस्ट म्यूल में कम-आकार के टेम्पोररी लैम्प्स लगे हुए दिखे।
नई Renault Duster का इंटीरियर
- पहले आए स्पाई शॉट्स में सबसे बड़ा सरप्राइज ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट था। इंटरनेशनल मॉडल में यह फीचर नहीं है, लेकिन भारतीय मार्केट में बढ़ती टेक-डिमांड को देखते हुए कंपनी यह इंडिया-एक्सक्लूसिव फीचर दे सकती है, जैसा कि Tata Sierra में देखने को मिला है।
- इसके ग्लोबल बाजार मॉडल में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। इसमें 10.1-inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-inch डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस स्मार्टफोन मिररिंग, डुअल-जोन AC, OTA अपडेट्स, 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ESC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें ADAS पैकेज भी दिया जाता है।
- नई Renault Duster स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का एक दमदार कॉम्बिनेशन लेकर भारत में वापसी कर रही है। लॉन्च से पहले कई बार देखे गए इसके टेस्ट म्यूल्स साबित करते हैं कि SUV अपनी पहचान के अनुरूप ही मजबूत और रग्ड लुक के साथ आने वाली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।