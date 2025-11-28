नई Renault Duster जबरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ लौटेगी, भारत में लॉन्च से पहले हुई स्पॉट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई Renault Duster एक बार फिर से भारत में वापसी की तैयारी कर रही है। इसे 26 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। टेस्टिंग मॉडल में इसका दमदार लुक साफ दिखाई दे रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई रेनो डस्टर के टेस्टिंग मॉडल में क्या कुछ देखने के लिए मिला?