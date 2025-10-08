नई Renault Duster जल्द हो सकती है लॉन्च, गाड़ी में देखने को मिलेंगे ये बड़े बदलाव
वाहन निर्माता कंपनी रेनो जल्द ही अपनी नई Renault Duster को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है। नई डस्टर में मॉडर्न डिजाइन और कई बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे। इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स और Y-आकार की LED DRL दिए गए हैं। इंटीरियर में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। नई डस्टर में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में वाहन निर्माता कंपनी रेनो जल्द ही अपनी नई Renault Duster को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस नए मॉडल को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ दिए जा सकते हैं। पहले के मुकाबले, इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में विस्तार में बता रहे हैं। आइए जानते है कि नई रेनो डस्टर को कब और किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा?
नई Renault Duster का डिजाइन
- नई Duster में पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। इसके आगे वाली ग्रिल में अब Renault के लोगो की बजाय बड़े अक्षरों में Renault लिखा हुआ है, जो प्रीमियम लुक देने का काम करता है। इसके अलावा, इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स और Y-आकार की LED DRL दिए गए हैं, जो इसे एकदम नया लुक देते हैं।
- इसके सामने के बंपर पर चार चार पार्किंग सेंसर्स और एक कैमरा भी दिया गया है। इसमें 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके साथ ही चंकी व्हील आर्च और साइड क्लैडिंग्स भी मिलेंगे, जो इसकी मजबूती और रग्डनेस को दिखाते हैं। इन साइड क्लैडिंग्स को रिसायकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया है।
नई Renault Duster का इंटीरियर
नई Duster का इंटीरियर पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। इसमें ड्राइवर के लिए फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है। इसमें 10.1 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा, रियर AC वेंट्स, टाइप-C चार्जर्स और छह स्पीकर साउंड सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसका इंटीरियर Y-आकार के एलिमेंट्स से सजा हुआ है, जो इसके डिजाइन को और भी बेहतरीन बनाता है।
नई Renault Duster का इंजन
नई Duster में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो 153 bhp की पावर और 270 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन के साथ इसे भारत में लॉन्च किया जाता है, तो यह इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल SUV बन जाएगी। इस इंजन के साथ ही Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun जैसी कारों को काफी पीछे छोड़ देगी।
