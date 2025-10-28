New Renault Duster भारत में 26 जनवरी को होगी पेश, मिलेगा बेहतरीन डिजाइन और कई हाईटेक फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार को साल 2022 में अलविदा कहने वाली Renault Duster फिर से वापसी करने वाली है। Renault Duster को भारत में 26 जनवरी 2025 को एंट्री करने वाली है। इसे नए डिजाइन के साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लाया जा रहा है। इतना ही नहीं यह पहले के मुताबिक, बेहतरीन डिजाइन और कई शानदार फीचर्स से लैस होगी। आइए विस्तार में जानते हैं कि Renault Duster को भारतीय बाजार में किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

ज्यादा मॉडर्न और दमदार लुक नई Renault Duster का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न होने वाला है। इसके फ्रंट ग्रिल में अब Renault का लोगो नहीं, बल्कि बड़े अक्षरों में RENAULT लिखा गया है, जो इसे bold और आकर्षक बनाने का काम करेगा। इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स और Y-शेप्ड LED DRLs मिलेंगे हैं, जो इसे एक फ्रेश लुक देने का काम करेंगे।

View this post on Instagram A post shared by Renault India (@renaultindia) इसके फ्रंट बंपर पर चार पार्किंग सेंसर और कैमरा भी देखने के लिए मिलेंगे।SUV में 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, चंकी व्हील आर्चेस, और रिसायकल्ड प्लास्टिक से बनी साइड क्लैडिंग दी गई है। ये सारे एलिमेंट्स Duster की रग्ड और मजबूत पहचान को और उभारते का काम करेंगे।

नई Renault Duster का इंटीरियर नई Duster का केबिन पूरी तरह नया है और ड्राइवर-केंद्रित डिजाइन के साथ होने वाला है। SUV में 10.1-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा, इसमें रियर AC वेंट्स, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। इंटीरियर डैशबोर्ड और दरवाजों पर Y-शेप्ड डिजाइन एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो इसे और स्टाइलिश बनाने का काम करेंगे। नई Renault Duster का इंजन नई Renault Duster में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 153 bhp की पावर और 270 Nm का टॉर्क जनरेट करेंगे। यह इंजन Duster को अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल SUV बना सकता है।