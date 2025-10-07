नई Mahindra Bolero Neo कई बेहरीन फीचर्स से लैस, देखें हर वेरिएंट की पूरी डिटेल
महिंद्रा ने अपनी 2025 Mahindra Bolero Neo को लॉन्च कर दिया है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये है। इस नए मॉडल में बाहरी और आंतरिक अपडेट किए गए हैं। यह पांच वेरिएंट - N4 N8 N10 N10 (O) और N11 में उपलब्ध है जिनमें विभिन्न फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 1.5-लीटर mHawk डीजल इंजन है जो 100 bhp पावर देता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा ने अपनी 2025 Mahindra Bolero Neo को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये है। इसे बाहर लेकर अंदर तक कई अपडेट दिए गए हैं। इसके मैकेनिकल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसे पांच वेरिएंट में लेकर आया गया है, जो N4, N8, N10, N10 (O) और N11 है। हम यहां पर इन सभी वेरिएंट के बारे में विस्तार में बता रहे हैं कि, किस वेरिएंट में क्या फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि महिंद्रा बोलेरो नियो के किस वेरिएंट को खरीदने में आपको ज्यादा फायदा होगा?
नई Mahindra Bolero Neo के स्पेसिफिकेशन
|Mahindra Bolero Neo के स्पेसिफिकेशन
|स्पेसिफिकेशन
|डिस्क्रिप्शन
|N4
|
|N11
|इंजन
|प्रकार
|mHAWK100 1493 cc BSVI
|पावर
|73.5 kW
|टॉर्क
|260 Nm
|सस्पेंशन
|सामने
|डबल विशबोन विद कॉइल स्प्रिंग, MTVL-CL with FDD
(Frequency Dependent Damping)
|पीछे
|मल्टी-लिंक विद कॉइल स्प्रिंग, MTVL-CL with FDD
(Frequency Dependent Damping)
|ब्रेक
|सामने
|डिस्क
|पीछे
|ड्रम
|आयाम
|L X W X H (mm में)
|3995 x 1795 x 1817
|व्हील बेस (mm में)
|2680
|सीटिंग क्षमता
|7 सीटें (5+2 कॉन्फ़िगरेशन)
|पहिए और टायर
|215/75 R15
|215/70 R16 (N11)
|फ्यूल
|प्रकार
|डीजल
|टैंक कैपेसिटी
|50 लीटर
2025 Mahindra Bolero Neo में पहले की तरह ही 1.5-लीटर mHawk डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ मैन्युअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ्शन को ऑफर किया जा रहा है।
2025 Mahindra Bolero Neo: वेरिएंट और कीमत
1. Mahindra Bolero Neo N4
नई महिंद्रा बोलेरो नियो N4 वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये है। इसमें नया ग्रिल, नया कलर Concrete Grey, नया इंटीरियर्स थीम Mocha Brown, राइडफ्लो टेक, ट्विन-पॉड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7-सीट (विनाइल), ईको मोड, दो एयरबैग्स (ड्राइवर और को-ड्राइवर) और ABS+EBD फीचर्स मिलते हैं।
2. Mahindra Bolero Neo N8
नई महिंद्रा बोलेरो नियो N8 वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.29 लाख रुपये है। इसमें N4 वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के साथ ही नए कलर Jeans Blue और Concrete Grey, फैब्रिक सीट्स, फोल्डेबल 2nd रो, म्यूजिक प्लेयर (ब्लूटूथ, USB, AUX) और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल फीचर्स दिए गए हैं।
3. Mahindra Bolero Neo N10
नई महिंद्रा बोलेरो नियो N10 वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.79 लाख रुपये है। इसमें N8 वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा, R-15 सिल्वर अलॉय व्हील्स, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, 22.8CM टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाइट-अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, फॉग लैम्प्स, इलेक्ट्रिकली अडजस्टेबल ORVMs और ISOFIX माउंट्स भी दिए गए हैं।
4. Mahindra Bolero Neo N10 (O)
नई महिंद्रा बोलेरो नियो N10 (O) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है। इसमें N10 में मिलने वाले फीचर्स के साथ ही मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी (MTT) और लेदरटेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।
5. Mahindra Bolero Neo N11
नई महिंद्रा बोलेरो नियो N11 की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। इस वेरिएंट में N10 (O) में मिलने वाले सभी फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ ही ड्यूल-टोन कलर, R16 डार्क मेटैलिक ग्रे अलॉय व्हील्स, नया इंटीरियर्स थीम Lunar Grey और रियर व्यू कैमरा फीचर दिया गया है।
