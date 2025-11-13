नई Kia Seltos का 10 दिसंबर को होगा ग्लोबल डेब्यू, EV9 और Syros जैसे मिल सकते हैं फीचर्स
नई जनरेशन Kia Seltos 10 दिसंबर, 2025 को पेश की जाएगी और 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हो सकती है। इसमें नए डिजाइन, एलईडी लाइटिंग और आधुनिक इंटीरियर के साथ ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए कई एयरबैग और ADAS सुविधाएँ भी शामिल हो सकती हैं। यह मॉडल किआ ईवी9 और सिरोस से प्रेरित हो सकता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई जनरेशन Kia Seltos को भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। अब इसके ग्लोबल डेब्यू की तारीख का खुलासा कर दिया गया है। कंपनी ने 10 दिसंबर 2025 को पेश करने जा रही है। ग्लोबल डेब्यू के बाद कंपनी इसे भारत में साल 2026 की शुरूआत में पेश कर सकती है। आइए जानते हैं कि नई जनरेशन सेल्टोस में कौन-कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे?
नई Kia Seltos का डिजाइन
- अभी तक स्पॉट हुई सेल्टॉस में इसके डिजाइन की कई चीजों का खुलासा हो चुका है। इसमें LED हेडलाइट्स के लिए नए चौकोर क्लस्टर दिए जा सकते हैं। साथ ही ग्रिल का बिल्कुल नया डिजाइन और वर्टिकल LED DRLs मिलेंगे। इसके साइड प्रोफाइल को पहले से ज्यादा बॉक्सी लुक दिया गया है, जिससे यह एक बड़ी SUV जैसी लगती है।
- इसमें इसमें थोड़ा बड़ा रियर क्वार्टर ग्लास पैनल और अलॉय व्हील्स का नया सेट भी दिया जा सकता है। ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) पर डुअल-टोन फिनिश भी देखने के लिए मिली है। इसके पीछे की तरफ C-आकार की LED टेल लाइट्स और तिरछे लगे टर्न इंडिकेटर्स दिए जा सकते हैं। इसके टेलगेट पर एक हॉरिजॉन्टल उभार होगा, जिससे सेंटर में टेल लाइट्स को जोड़ने वाली एक कनेक्टिंग लाइट स्ट्रिप होगी।
नई Kia Seltos का इंटीरियर
इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न और प्रीमियम होने वाला है। इसकी सीटें और ऑप्शन Kia EV9 और Kia Syros में दिए गए ऑप्शन के समान हो सकते हैं। इसके डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दी जा सकती है, जिसमें 12.3-इंच की स्क्रीन और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक छोटी 5-इंच की स्क्रीन हो सकती है।
नई Kia Seltos के फीचर्स
- अभी तक इसमें मिलने वाले फीचर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि Kia इसमें Syros की तरह ही डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए) के साथ क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच की स्क्रीन देगी। इसके साथ ही कनेक्टेड कार तकनीक पैनोरमिक सनरूफ, रियर AC वेंट के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, कूलिंग फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और एक अपग्रेडेड ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।
- इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए कई एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) दिया जा सकता है। साथ ही लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसी सुविधाएं मिल सकती है।
