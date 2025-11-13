नई Kia Seltos का 10 दिसंबर को होगा ग्लोबल डेब्यू, EV9 और Syros जैसे मिल सकते हैं फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई जनरेशन Kia Seltos को भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। अब इसके ग्लोबल डेब्यू की तारीख का खुलासा कर दिया गया है। कंपनी ने 10 दिसंबर 2025 को पेश करने जा रही है। ग्लोबल डेब्यू के बाद कंपनी इसे भारत में साल 2026 की शुरूआत में पेश कर सकती है। आइए जानते हैं कि नई जनरेशन सेल्टोस में कौन-कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे?