    नई Hyundai VENUE N Line हुई पेश, स्पोर्टी डिजाइन, हाईटेक फीचर्स समेत मिला प्रीमियम केबिन

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:55 PM (IST)

    हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में नई एसयूवी हुंडई वेन्यू एन लाइन पेश की है। यह परफॉर्मेंस-इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आती है, जो उन लोगों के लिए है जो दमदार ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं। इसमें आधुनिक सुरक्षा सुविधाएँ, बेहतरीन इंटीरियर और हाई-टेक तकनीक शामिल हैं। यह गाड़ी कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है।

    New Hyundai VENUE N Line भारत में 4 नवंबर 2025 को लॉन्च होगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हुंडई मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई SUV Hyundai Venue N Line को पेश किया है। नई वेन्यू N Line को परफॉर्मेंस-इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ लेकर आया है। इसे उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो ड्राइविंग में दमदार परफॉर्मेंस की तलाश में रहते हैं। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स, शानदार इंटीरियर और हाईटेक तकनीक दी गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई Hyundai Venue N Line को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

    नई Hyundai VENUE N Line का डिजाइन

    Hyundai VENUE N Line के बाहर के लुक को काफी शानदार रखा गया है। इसके निचले हिस्से में रेड हाईलाइट्स और डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल दिया गया है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देने का काम करता है।

    इसके अलावा, इसमें R17 डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, और नलाइन एक्सक्लूसिव विंग स्पॉइलर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके साथ ही, इसमें LED सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स जैसे स्पोर्टी एलिमेंट्स हैं।

    स्पेसिफिकेशन  नई Hyundai VENUE N Line की डिटेल्स
    वेरिएंट N6 (MT/DCT) और N10 (DCT)
    इंजन Kappa 1.0 लीटर टर्बो GDi पेट्रोल
    अधिकतम पावर 120 PS 
    अधिकतम टॉर्क 172 Nm
    ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल (MT) और 7-स्पीड DCT
    परफॉरमेंस फीचर्स ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, ड्राइव मोड सेलेक्ट, पैडल शिफ्टर्स, ट्विन-टिप एग्जॉस्ट
    ADAS/सुरक्षा ADAS लेवल 2 (21 इंटेलिजेंट ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स के साथ), 41 मानक सुरक्षा फीचर्स, 70 से अधिक उन्नत सुरक्षा फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) ऑटो होल्ड के साथ, TPMS (हाईलाइन)
    बॉडी स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर (71% हॉट स्टैम्पिंग, UHSS, AHSS और HSS का व्यापक इस्तेमाल)
    टेक्नोलॉजी हाइलाइट्स 31.24 cm (12.3 इंच) ccNC नेविगेशन सिस्टम, 31.24 cm (12.3 इंच) फुल डिजिटल डिस्प्ले क्लस्टर, बोस प्रीमियम साउंड 8 स्पीकर सिस्टम, सराउंड व्यू मॉनिटर (SVM) और ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर (BVM), 20 वाहन नियंत्रकों तक C-OTA (ओवर-द-एयर) अपडेट की क्षमता, स्मार्ट अरोमा डिफ्यूज़र
    एक्सटीरियर हाइलाइट्स N Line एक्सक्लूसिव बम्पर (रेड हाइलाइट्स के साथ), डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल (N लाइन प्रतीक के साथ), R17 डायमंड कट अलॉय (N प्रतीक के साथ), रेड कैलिपर के साथ डिस्क ब्रेक (आगे और पीछे), N लाइन एक्सक्लूसिव विंग टाइप स्पॉइलर, LED सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, रेड हाइलाइट्स के साथ रूफ रेल्स
    इंटीरियर हाइलाइट्स स्पोर्टी ब्लैक इंटीरियर (रेड हाइलाइट्स के साथ), N लाइन एक्सक्लूसिव स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्ट नॉब, स्पोर्टी मेटल पैडल, N ब्रांडिंग के साथ स्पोर्टी ब्लैक लेदर सीटें, एंबिएंट लाइटिंग (सनराइज रेड)

    नई Hyundai VENUE N Line का इंटीरियर

    Hyundai VENUE N Line का इंटीरियर भी उतना ही स्पोर्टी और प्रीमियम है, जितना इसका बाहरी लुक है। इसकी स्पोर्टी ब्लैक इंटीरियर्स में रेड हाइलाइट्स को जोड़ा गया है, जो कार की स्पोर्टीनेस को बढ़ाते हैं।

    इसके अलावा, इसमें N लाइन एक्सक्लूसिव स्टीयरिंग व्हील, स्पोर्टी मेटल पैडल, और एंबियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स हैं, जो ड्राइविंग अनुभव को और रोमांचक बनाते हैं। कार के अंदर की सीटें भी N ब्रांडिंग के साथ स्पोर्टी ब्लैक लैदर से बनी हैं, जो उसे एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करती हैं।

    नई Hyundai VENUE N Line का इंजन

    इसमें Kappa 1.0 लिटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड मैन्युअल और 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाएगा।

    इस SUV में ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स और ड्राइव मोड सलेक्ट जैसे फीचर्स भी हैं। इसके अलावा, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं, जो ड्राइविंग को और भी शानदार बना देता है।

    नई Hyundai VENUE N Line के फीचर्स

    इसमें कई बेहतरीन और हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 12.3 इंच का ccNC नेविगेशन सिस्टम, Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम, और स्मार्ट एरोमा डिफ्यूजर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही, सराउंड व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर जैसी सुविधाएं भी दी गई है।

    Hyundai VENUE N Line में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ADAS Level 2 और 70 से अधिक एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और सुपर स्ट्रांग बॉडी स्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है।

    नई Hyundai VENUE N Line के कलर और वेरिएंट

    इसे कई बेहतरीन कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है। इसमें 5 मोनो-टोन और 3 ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन होंगे, जिनमें एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, ड्रैगन रेड, और हेजल ब्लू जैसी शेड्स शामिल हैं। इसके अलावा, यह N6 (MT/DCT) और N10 (DCT) वेरिएंट में लॉन्च होगी।

