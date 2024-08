नई Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट सात कलर शेड्स में होगी लॉन्च, सिर्फ 25,000 रुपए में बुकिंग शुरू

Hyundai Alcazar सात वेरिएंट में आएगी

नई अल्काजार को सात वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसके डीजल मैनुअल वेरिएंट 1.5 MT एग्जीक्यूटिव 75, 1.5 MT प्लेटिनम 7S, 1.5 MT प्लेटिनम 7S DT और 1.5 MT प्रेस्टीज 75 होंगे। वहीं, इसके ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आठ वेरिएंट आएंगे, जो 1.5 AT प्लेटिनम 65, 1.5 AT प्लेटिनम 6S DT. 1.5 AT प्लेटिनम 75, 1.5 AT प्लेटिनम 75 DT. 1.5 एटी सिग्नेचर 65. 1.5 एटी सिग्नेचर 6एस डीटी. 1.5 एटी सिग्नेचर 75 और 1.5 एटी सिग्नेचर 75 डीटी होंगे।