नई Honda CB1000F हुई पेश, क्लासिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन से लैस
होंडा ने अपनी नई CB1000F मोटरसाइकिल पेश की है, जो CB1000 Hornet के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें 1,000cc का इंजन है जो 123.7hp की पावर देता है। बाइक में कई आधुनिक फीचर्स जैसे TFT डिस्प्ले, की-लेस इग्निशन और राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। यह तीन रंगों में उपलब्ध है और इसकी कीमत लगभग ₹8.11 लाख है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। होंडा टू-व्हीलर ने अपनी नई CB1000F मोटरसाइकिल को पेश कर दिया है। कुछ महीने पहले ही इसे एक कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में दिखाया गया था। अब कंपनी ने इसके प्रोडक्शन वर्जन को पेश कर दिया है। इसे CB1000 Hornet के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन इसका डिजाइन पूरी तरह से क्लासिक लुक देने का काम करता है। इसमें मैकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं, ताकि यह एक अलग राइडिंग कैरेक्टर दिखा सके। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
Honda CB1000F का इंजन
नई CB1000F में 1,000cc, 4-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन को पहले CBR1000RR Fireblade (2017) में दिया जाता था। इसमें कई सुधार किए गए हैं, जिसमें नए कैमशाफ्ट, बदला हुआ एयरबॉक्स और नया 4-2-1 एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल है। यह इंजन 123.7hp की पावर और 103Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके गियरबॉक्स में भी बदलाव किए गए हैं। पहले और दूसरे गियर अब छोटे हैं जबकि तीसरे से छठे गियर लंबे रखे गए हैं ताकि हाइवे पर यह बाइक अधिक आरामदायक लगे।
Honda CB1000F का सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम
इसमें CB1000 Hornet जैसा ही मेन फ्रेम दिया गया है, लेकिन इसमें एक नया सबफ्रेम डिजाइन दिया गया है। बाइक में 795mm की सीट हाइट दी गई है, जो Hornet की तुलना में 14mm कम है, जिससे यह राइड करने में ज्यादा आरामदायक होगी। फुल टैंक वजन 214 किलो है, और इसमें 16-लीटर फ्यूल टैंक मिलता है। सस्पेंशन के लिए Showa का एडजस्टेबल सेटअप (फ्रंट में 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में मोनोशॉक) दिया गया है। इसमें डुअल 310mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है।
Honda CB1000F के फीचर्स
इसका डिजाइन भले ही रेट्रो स्टाइल में हो, लेकिन फीचर्स पूरी तरह मॉडर्न हैं। इसमें 5-इंच TFT डिस्प्ले, की-लेस इग्निशन, और फुल-LED लाइटिंग दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक पैकेज में तीन प्रीसेट राइडिंग मोड्स (Sport, Standard, Rain) और दो कस्टम मोड्स (User 1, User 2) मिलते हैं। इसके अलावा, डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग सेटिंग्स, और ऑप्शनल बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी ऑफर किया गया है।
Honda CB1000F की कीमत
इसे तीन कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है, जो Silver/Blue, Silver/Black और Black/Red है। जापान में इसकी कीमत 1,397,000 येन (करीब ₹8.11 लाख) रखी गई है, जो CB1000 Hornet (₹7.79 लाख) से थोड़ी ज्यादा है।
