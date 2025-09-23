Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GST 2.0 से ऑटो सेक्टर में धमाका, Maruti, Hyundai और Tata की बिक्री में जबर्दस्त उछाल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:00 PM (IST)

    भारत के ऑटो सेक्टर में GST 2.0 की शुरुआत से कीमतें कम होने पर मारुति सुजुकी हुंडई और टाटा मोटर्स की बिक्री में भारी उछाल आया है। मारुति सुजुकी ने 80000 कस्टमर पूछताछ और 30000 डिलीवरी दर्ज की जबकि हुंडई ने 11000 यूनिट्स की बिलिंग की जो 5 साल में सबसे अधिक है। टाटा मोटर्स ने त्योहारी ऑफर्स के साथ मॉडल्स पर 2 लाख रुपये तक की छूट दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Maruti ने पहले दिन की 30,000 कारें डिलीवर

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत के ऑटो सेक्टर में GST 2.0 की शुरुआत ने बड़ा धमाका किया है। 22 सितंबर 2025 को लागू हुए इन नए टैक्स सुधारों का असर पहले ही दिन देखने को मिला। त्योहारों के मौसम की शुरुआत के साथ कीमतों में कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचने से डीलरशिप पर जबरदस्त मांग देखने को मिली। कई कंपनियों की डिलीवरी और बिलिंग सामान्य दिनों की तुलना में 5 से 6 गुना तक बढ़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Suzuki का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

    देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर Maruti Suzuki ने GST 2.0 लागू होने के पहले ही दिन करीब 80,000 कस्टमर पूछताछ और 30,000 डिलीवरी दर्ज की। कंपनी ने 18 सितंबर को नई कीमतों की घोषणा की थी, जिसमें अलग-अलग मॉडलों पर 1.30 लाख रुपये तक की कटौती हुई। इसके बाद से रोजाना बुकिंग्स औसतन 15,000 यूनिट तक पहुँच गईं, जो सामान्य से 50% ज्यादा है। कीमतों में कटौती का फायदा एंट्री-लेवल हैचबैक Alto K10 और WagonR, प्रीमियम मॉडल Baleno और Swift, और SUV सेगमेंट की Brezza और Grand Vitara जैसी गाड़ियों में मिला।

    Hyundai India का 5 साल का सबसे अच्छा दिन

    Hyundai Motor India ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने पहले दिन ही 11,000 यूनिट्स का बिलिंग दर्ज किया, जो पिछले पांच सालों में सबसे बड़ा सिंगल-डे प्रदर्शन है। GST दरें 28% से घटकर 18% होने से छोटे कारों और SUVs की कीमतों में तेज गिरावट आई। मॉडल के हिसाब से देखें तो Tucson पर 2.39 लाख रुपये तक, जबकि Alcazar पर 72,500 रुपये तक की कटौती मिली।

    Tata Motors की एक्स्ट्रा ऑफर्स के साथ बढ़ी डिमांड

    Tata Motors ने GST लाभ के साथ-साथ ग्राहकों को त्योहारी ऑफर्स भी दिए। कंपनी के मॉडल्स पर कुल 2 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसकी Tiago पर 1.20 लाख रुपये, Tigor पर 1.11 लाख रुपये, Harrier पर 1.94 लाख रुपये, Safari पर 1.89 लाख रुपये और Nexon पर सबसे ज्यादा 2 लाख रुपये तक की कमी की गई है।

    उद्योग का नजरिया

    विशेषज्ञों का मानना है कि GST 2.0 से कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ेगी। S&P Global Mobility का अनुमान है कि 2025 में इंडस्ट्री में 5–7% ग्रोथ होगी और प्रोडक्शन करीब 2 लाख गाड़ियाँ बढ़ेगा। वहीं, 2026 में यह ग्रोथ दर लगभग दोगुनी होकर 8.5% तक पहुँचने की उम्मीद है।