GST 2.0 से ऑटो सेक्टर में धमाका, Maruti, Hyundai और Tata की बिक्री में जबर्दस्त उछाल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत के ऑटो सेक्टर में GST 2.0 की शुरुआत ने बड़ा धमाका किया है। 22 सितंबर 2025 को लागू हुए इन नए टैक्स सुधारों का असर पहले ही दिन देखने को मिला। त्योहारों के मौसम की शुरुआत के साथ कीमतों में कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचने से डीलरशिप पर जबरदस्त मांग देखने को मिली। कई कंपनियों की डिलीवरी और बिलिंग सामान्य दिनों की तुलना में 5 से 6 गुना तक बढ़ गई।

Maruti Suzuki का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर Maruti Suzuki ने GST 2.0 लागू होने के पहले ही दिन करीब 80,000 कस्टमर पूछताछ और 30,000 डिलीवरी दर्ज की। कंपनी ने 18 सितंबर को नई कीमतों की घोषणा की थी, जिसमें अलग-अलग मॉडलों पर 1.30 लाख रुपये तक की कटौती हुई। इसके बाद से रोजाना बुकिंग्स औसतन 15,000 यूनिट तक पहुँच गईं, जो सामान्य से 50% ज्यादा है। कीमतों में कटौती का फायदा एंट्री-लेवल हैचबैक Alto K10 और WagonR, प्रीमियम मॉडल Baleno और Swift, और SUV सेगमेंट की Brezza और Grand Vitara जैसी गाड़ियों में मिला।

Hyundai India का 5 साल का सबसे अच्छा दिन Hyundai Motor India ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने पहले दिन ही 11,000 यूनिट्स का बिलिंग दर्ज किया, जो पिछले पांच सालों में सबसे बड़ा सिंगल-डे प्रदर्शन है। GST दरें 28% से घटकर 18% होने से छोटे कारों और SUVs की कीमतों में तेज गिरावट आई। मॉडल के हिसाब से देखें तो Tucson पर 2.39 लाख रुपये तक, जबकि Alcazar पर 72,500 रुपये तक की कटौती मिली।

Tata Motors की एक्स्ट्रा ऑफर्स के साथ बढ़ी डिमांड Tata Motors ने GST लाभ के साथ-साथ ग्राहकों को त्योहारी ऑफर्स भी दिए। कंपनी के मॉडल्स पर कुल 2 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसकी Tiago पर 1.20 लाख रुपये, Tigor पर 1.11 लाख रुपये, Harrier पर 1.94 लाख रुपये, Safari पर 1.89 लाख रुपये और Nexon पर सबसे ज्यादा 2 लाख रुपये तक की कमी की गई है।