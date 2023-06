इन दमदार फीचर्स के साथ अक्टूबर में लॉन्च होगी नई BMW X1 M35i xDrive, जानें इसमें क्या कुछ होगा खास

अब बवेरियन ऑटो दिग्गज ने वैश्विक बाजार में कार का एम-बैज का हाई वेरिएंट पेश किया है। BMW X1 M35i xDrive इस कार का नाम है यह लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी की एंट्री- लेवल एसयूवी का हाई वेरिएंट है। इस साल अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रिकी के लिए आ सकते हैं। इस कार में केबिन को काफी शानदार बनाया गया है। (जागरण फोटो)

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। BMW ने इस साल की शुरुआत में भारत में नई तीसरी जनरेशन की एक्स1 एसयूवी लॉन्च की थी और अब बवेरियन ऑटो दिग्गज ने वैश्विक बाजार में कार का एम-बैज का हाई वेरिएंट पेश किया है। BMW X1 M35i xDrive इस कार का नाम है, यह लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी की एंट्री- लेवल एसयूवी का हाई वेरिएंट है। इस साल अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रिकी के लिए आ सकते हैं। इसमें ये देखना है कि क्या वाहन निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू भारतीय बाजार में इस कार को लॉन्च करने पर विचार करती है कि नहीं। BMW X1 M35i xDrive केबिन इस कार में केबिन को काफी शानदार बनाया गया है। इसकी तुलना अगर पुराने मॉडल से कि जाएं तो इसमें आपको लुक काफी बढ़िया मिलता है। इसमें एक ऑप्शन स्पोर्ट सीटें, एक अलकेन्टारा-ट्रिम्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल और एक एन्थ्रेसाइट कलर का रूफ लाइनर मिलता है। इसमें एक नया आईड्राइव 9 इंफोटेनमेंट सिस्टम इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। इसमें एक नई डिजाइन की गई होम स्क्रीन मिलता है। BMW X1 M35i xDrive इंजन इस एसयूवी को पावर देने के लिए इसमें एक 2.0-लीटर चार-सिलेंडर पावर मिल का इंजन मिलता है जो 5,750 आरपीएम और 6,500 आरपीएम के बीच 312 एचपी पीक पावर जनरेट करता है। इसके साथ ही ये 2,000-4,500 आरपीएम के बीच 400 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसके इंजन को सात -स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये एक्सड्राइव सिस्टम के माध्यम से सभी चार पहियों तक पावर पहुचाता है। ये एसयूवी 250 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर 5.2 सेकंड में 0-96 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। BMW X1 M35i xDrive फीचर्स फीचर्स की बात करें तो इस लग्जरी कार में आपको पावर-एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर अपहोस्ट्री, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल और मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील , डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट पैनल और वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इसके साथ ही इसमें सेफ्टी फीचर्स के तौर पर एयरबैग, EBD, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और ऑटोमैटिक पार्किंग फंक्शन मिलता है।

