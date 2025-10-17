नई Honda CBR650R और CB650R नए कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च, पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ लुक 

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Honda ने अपनी मिडलवेट मोटरसाइकिल CBR650R और CB650R के 2026 मॉडल को लॉन्च किया है। कंपनी ने अपनी इन दोनों मोटरसाइकिल को नए कलर ऑप्शन और फ्रेश और स्टाइलिश के साथ लेकर आई है। इन दोनों में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। ये अपडेट ग्लोबल बाजार के लिए मिले हैं। जल्द ही इन्हें भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि 2026 Honda CBR650R और CB650R को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

Honda CBR650R के नए कलर और कीमत CBR650R को नया Mat Gunpowder Black Metallic कलर दिया गया है, जिसमें येलो एक्सेंट्स को शामिल किया गया है। यह कलर बाइक को एक स्लीक और एग्रेसिव अपील देता है। इसके अलावा, इसका क्लासिक Grand Prix Red Tricolor वेरिएंट भी बरकरार रखा गया है। भारत में इस स्पोर्ट्स बाइक की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 11.16 लाख रुपये है।

Honda CB650R के नए कलर और कीमत CB650R कई नए रंग कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है, जो मैट गनपाउडर ब्लैक मेटैलिक, मैट जींस ब्लू मेटैलिक, कैंडी एनर्जी ऑरेंज, और ग्रैंड प्रिक्स रेड है। सभी कलर ऑप्शन में Graphite Black Metallic डिटेलिंग दी गई है, जो इसे प्रीमियम और डायनेमिक लुक देती है। भारत में CB650R की एक्स-शोरूम कीमत फिलहाल 10.30 लाख रुपये है।

Honda CB650R और CBR650R का इंजन दोनों ही मोटरसाइकिल के इंजन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इन दोनों में वही 649 cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 95 bhp पावर और 63 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और अब इसमें Honda E-Clutch सिस्टम भी जोड़ा गया है।

E-Clutch सिस्टम क्लच लीवर को बार-बार इस्तेमाल करने की जरूरत खत्म कर देता है। मतलब, राइडर बिना क्लच दबाए गियर बदल सकता है या स्टार्ट-स्टॉप कर सकता है । राइडर चाहे तो जरूरत पड़ने पर मैन्युअली क्लच भी इस्तेमाल कर सकता है। यह सिस्टम इंजन RPM और स्पीड के हिसाब से खुद को एक्टिव या डी-एक्टिव कर लेता है, जिससे राइड और भी स्मूद रहती है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप दोनों बाइक्स में 41 mm शोवा सेपरेट फंक्शन बिग पिस्टन फोर्क (SFF-BP)फ्रंट सस्पेंशन और 10-स्टेप एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में ट्विन 310 mm डिस्क्स और रियर में सिंगल 240 mm डिस्क मिलते हैं। सेफ्टी के लिए डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और E-Clutch सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स भी मौजूद हैं।