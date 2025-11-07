नई Hero Xtreme 160R जल्द होगी लॉन्च, मिलेगा नया लुक और हाईटेक फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में जल्द ही हीरो मोटोकॉर्प अपनी स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल 2026 Hero Xtreme 160R को लॉन्च करने वाली है। इसके लॉन्च करने से पहले कंपनी ने इसे शोरूम में शोकेस किया है। वही कंपनी ने इसे हाल ही में डीलर इवेंट में पेश बी किया था। इसे कई बेहतरीन बदलाव के साथ लेकर आया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

नई Hero Xtreme 160R का डिजाइन शोरूम में शोकेस की गई नई Xtreme 160R में नया डिजाइन और अपडेटेड फीचर्स देखने के लिए मिले है। इस नए मॉडल को Xtreme 250R की तरह अपडेट किया गया है। इसमें नई हेडलाइट डिजाइन और हेडलाइट कंसोल देखने के लिए मिला है, जो Xtreme 250R जैसा है। इसे ग्रे कलर और यूनिक ग्राफिक्स के साथ लेकर आया गया है। इसमें नया डलाइट कंसोल पुराने मॉडल से ज्यादा प्रीमियम लग रहा है।