Nargis Fakhri को जन्मदिन पर गिफ्ट में मिली Rolls-Royce Cullinan, कीमत जानकर घूम जाएगा दिमाग

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस नर्गिस फाखरी ने इस साल अक्टूबर में अपना 46वां जन्मदिन मनाया। इन जन्मदिन पर उनके पति टोनी बीग ने उन्हें तोहफे में दिया एक Rolls-Royce Cullinan गिफ्ट की। इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये है। नर्गिस ने अब इस शानदार गिफ्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, और फैंस लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं।

दूसरी फोटो में नर्गिस एक और Cullinan के ‘Viewing Suite’ में बैठी हैं और उनके बगल में उनकी नई Rolls-Royce भी नजर आ रही है। यह दूसरी कार उनके पति टोनी बीग की लगती है, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीरें पहले से मौजूद हैं।

तीसरी तस्वीर में दोनों Cullinan SUVs रेत पर Golden Hour में खड़ी नजर आती हैं। दोनों प्री-फेसलिफ्ट यानी Series I मॉडल हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि नर्गिस ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें लगभग एक महीने बाद शेयर कीं।

कीमत जानकर उड़ जाएगा होश

Series I Cullinan की भारत में एक्स-शोरूम कीमत करीब 7 करोड़ रुपये थी, अब जो Series II (Facelift) मॉडल बिक्री पर है उसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.50 करोड़ रुपये से शुरू होती है। Cullinan Rolls-Royce की पहला SUV है। 2018 में लॉन्च हुए इस मॉडल को 2024 में Series II अपडेट मिला। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, 6.75L V12 पेट्रोल इंजन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, ऑल व्हील स्टीयरिंग, सेल्फ-लेवलिंग एयर सस्पेंशन, सिग्नेचर व्यूइंग सुइट जैसे फीचर्स है।