Moto Morini मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ी, अब 53,000 रुपये तक हुई महंगी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Moto Morini ने भारत में अपनी पूरी लाइनअप की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह बढ़ोतरी कंपनी के सभी मॉडल Seiemmezzo 650 Retro Street, Seiemmezzo 650 Scrambler, X-Cape 650 और X-Cape 650X पर लागू होती है। इनकी कीमतों में यह इजाफा 53,000 रुपये तक हुआ है। आइए जानते हैं कि किस मोटरसाइकिल की कितनी कीमत बढ़ी है?

Moto Morini बाइक की कीमतें बढ़ी

सितंबर 2025 में लागू हुए नए GST संशोधनों के बाद Moto Morini ने शुरुआत में यह घोषणा की थी कि वह त्योहारों के दौरान टैक्स वृद्धि का असर ग्राहकों तक नहीं पहुंचाएगी। अब जब फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है, कंपनी ने कीमतों में बदलाव करते हुए इन्हें बढ़ा दिया है।

Seiemmezzo 650 के दोनों वेरिएंट Retro Street और Scrambler अब महंगे हो गए हैं। Retro Street की अब कीमत 4.79 लाख रुपये और Scrambler की कीमत 4.82 लाख रुपये है। Retro Street और Scrambler में फर्क डिजाइन और फीचर्स में है। Scrambler वेरिएंट में वायर-स्पोक व्हील्स, बीक-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड और एक छोटी विंडस्क्रीन दी गई है, जबकि Retro Street में अलॉय व्हील्स मिलते हैं।

Adventure सेगमेंट में आने वाली X-Cape मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ी हैं। X-Cape 650 की कीमत 6.40 लाख रुपये और X-Cape 650X की कीमत 6.70 लाख रुपये हो गई है।

इंजन और परफॉर्मेंस

सभी मॉडल्स में वही 649cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। Seiemmezzo 650 पर यह इंजन 55hp पावर और 54Nm टॉर्क जनरेट करता है। X-Cape 650 सीरीज में यही इंजन थोड़ा ज्यादा ट्यून किया गया है, जिससे यह 60hp पावर और 54Nm टॉर्क देता है। Moto Morini की भारत में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर Adishwar Auto Ride India है, जो Benelli, Zontes, Keeway और QJ Motor जैसे ब्रांड्स को भी संभालती है।