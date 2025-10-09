Montra का नया SUPER AUTO इलेक्ट्रिक रिक्शा लॉन्च, 160km की रेंज समेत प्रीमियम फीचर्स से है लैस
मोंट्रा इलेक्ट्रिक ने भारत में नई सुपर ऑटो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च की है। यह तिपहिया वाहन परफॉर्मेंस, आराम और सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट्स, रेडियल ट्यूबलेस टायर और आरामदायक सस्पेंशन सिस्टम है। एक बार चार्ज करने पर यह 160 किमी की रेंज देती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Montra Electric ने भारतीय बाजार में अपनी नई SUPER AUTO इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया है। यह एक एक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर है। इसे खास तौर पर परफॉर्मेंस, आराम, और सुरक्षा के नजरिए से डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही इसे कई बेहतरीन फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ लेकर आया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
SUPER AUTO का डिजाइन
नए SUPER AUTO में LED हेडलाइट्स दिए गए हैं, जो रात के समय और संकरी गलियों में ड्राइविंग के दौरान बेहतर रोशनी देने का काम करते हैं। इसके अलावा, इसमें रेडियल ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, जो बेहतर ग्रिप और स्थिरता के साथ कम रखरखाव खर्च करते हैं। इसमें नई सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जो ड्राइविंग को काफी आरामदायक बनाने का काम करता है। इसे इसमें सफेद, नीले, और हरे रंग के अलावा, एक स्पोर्टी ब्लैक एडिशन में लेकर आया गया है, जो आकर्षक डायनामिक डेकल्स के साथ आता है। नई SUPER AUTO का डिज़ाइन ड्राइवर और यात्रियों दोनों के लिए अधिक स्पेसियस और आरामदायक है।
SUPER AUTO के फीचर्स
Montra Electric के इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर में कंपनी का वन मोंटेरा इलेक्ट्रिक (1M) कनेक्टेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है, जो ड्राइवर को रियल टाइम में उसकी परफॉर्मेंस, नजदीकी चार्जिंग स्टेशन और कई डिजिटल फीचर्स तक दिए गए है।
SUPER AUTO का बैटरी और कीमत
नई SUPER AUTO एक बार चार्ज करने पर 160km तक की रेंज देगी, जिससे शहर और पनगरों में लंबी यात्रा करना और भी आसान हो जाता है। भारत में इसे 3,79,500 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है।
