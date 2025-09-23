GST Rate Cut: MG Hector, Astor और Gloster की नई कीमतें जारी, ₹3.04 लाख रुपये तक हुई सस्ती

नए GST रेट कटौती के बाद MG मोटर ने Hector Astor और Gloster SUVs की कीमतों में कटौती की है जिससे ग्राहकों को 35000 रुपये से 3.04 लाख रुपये तक की बचत होगी। इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। Hector के बेस मॉडल में 50000 रुपये की कमी आई है जबकि डीजल वेरिएंट में 1.24 लाख रुपये तक की कमी हुई है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नए GST रेट कट्स के बाद MG Motor ने अपनी पॉपुलर SUVs Hector, Astor और Gloster की कीमतों में भारी कटौती की है। नई कीमतों के अनुसार, ग्राहकों को अब इन गाड़ियों पर 35,000 रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की बचत होगी। हालाँकि, MG की इलेक्ट्रिक कारों जैसे Windsor, ZS EV, Comet EV, Cyberster और MG M9 की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि EVs पर GST दर पहले जैसी ही बनी हुई है। आइए जानते हैं कौन सी MG कार कितनी सस्ती हुई।

MG Hector की नई कीमतें MG Hector 1.5 L Petrol क्रमांक वेरिएंट पुरानी कीमत (लाख रुपये में) नई कीमत (लाख रुपये में) अंतर (रुपये में) प्रतिशत कटौती 1 Style MT 14.50 14.00 50,000 3.57 2 Shine Pro MT 16.42 15.85 57,000 3.60 3 Select Pro MT 16.75 16.17 58,000 3.59 4 Smart Pro MT 17.50 16.89 61,000 3.61 5 Shine Pro CVT 17.82 17.20 62,000 3.60 6 Select Pro CVT 18.15 17.52 63,000 3.60 7 Sharp Pro MT 19.00 18.34 66,000 3.60 8 Sharp Pro CVT 20.40 19.69 71,000 3.61 9 Sharp Pro CVT BE 20.72 20.00 72,000 3.60 10 Savvy Pro CVT 21.50 20.76 74,000 3.56 11 Sharp Pro CVT GE 22.07 21.31 76,000 3.57 MG Hector 2.0 L Diesel क्रमांक वेरिएंट पुरानी कीमत (लाख रुपये में) नई कीमत (लाख रुपये में) अंतर (रुपये में) प्रतिशत कटौती 1 Shine Pro MT 18.52 17.28 1,24,000 7.18 2 Select Pro MT 18.85 17.59 1,26,000 7.16 3 Smart Pro MT 19.60 18.29 1,31,000 7.16 4 Sharp Pro MT 21.10 19.69 1,41,000 7.16 5 Sharp Pro MT BE 21.42 19.99 1,43,000 7.15 6 Sharp Pro MT GE 22.25 20.76 1,49,000 7.18 MG Hector Plus 1.5 L Petrol 7S क्रमांक वेरिएंट पुरानी कीमत (लाख रुपये में) नई कीमत (लाख रुपये में) अंतर (रुपये में) प्रतिशत कटौती 1 Select Pro MT 17.35 16.75 60,000 3.58 2 Sharp Pro MT 19.60 18.92 68,000 3.59 3 Sharp Pro CVT 21.00 20.27 73,000 3.60 4 Sharp Pro CVT BE 21.32 20.58 74,000 3.60 5 Savvy Pro CVT 22.10 21.34 76,000 3.56 MG Hector Plus 2.0 L Diesel 7S क्रमांक वेरिएंट पुरानी कीमत (लाख रुपये में) नई कीमत (लाख रुपये में) अंतर (रुपये में) प्रतिशत कटौती 1 Style MT 17.20 16.05 1,15,000 7.17 2 Select Pro MT 19.45 18.15 1,30,000 7.16 3 Sharp Pro MT 21.70 20.25 1,45,000 7.16 4 Sharp Pro MT GE 21.95 20.48 1,47,000 7.18 4 Sharp Pro MT BE 22.02 20.55 1,47,000 7.15 MG Hector Plus 1.5 L Petrol 6S क्रमांक वेरिएंट पुरानी कीमत (लाख रुपये में) नई कीमत (लाख रुपये में) अंतर (रुपये में) प्रतिशत कटौती 1 Sharp Pro MT 19.60 18.92 68,000 3.59 2 Sharp Pro CVT 21.00 20.27 73,000 3.60 3 Savvy Pro CVT 22.10 21.34 76,000 3.56 MG Hector Plus 2.0 L Diesel 6S क्रमांक वेरिएंट पुरानी कीमत (लाख रुपये में) नई कीमत (लाख रुपये में) अंतर (रुपये में) प्रतिशत कटौती 1 Shine Pro MT 18.52 17.28 1,24,000 7.18 2 Select Pro MT 18.85 17.59 1,26,000 7.16 3 Smart Pro MT 19.60 18.29 1,31,000 7.16 4 Sharp Pro MT 21.10 19.69 1,41,000 7.16 Hector 5-seater के बेस वेरिएंट Style 1.5L Petrol MT की कीमत में 50,000 रुपये की कमी की गई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख रुपये हो गई है। इसी तरह से इसके डीजल वेरिएंट की कीमतों में भी भारी कटौती की गई है। इसके Shine Pro 2.0L Diesel MT की कीमत में 1.24 लाख रुपये की कमी की गई है। इसके 6-सीटर की कीमत में 68,000 रुपये से 1.45 लाख रुपये तक की कमी की गई है। साथ ही 7-सीटर की कीमत में 60,000 रुपये से 1.47 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।

MG Astor की नई कीमतें क्रमांक MG Astor Petrol पुरानी कीमत (रुपये में) नई कीमत (रुपये में) अंतर (रुपये में) प्रतिशत कटौती 1 Sprint MT 10.00 लाख 9.65 लाख 35,000 3.63 2 Shine MT 11.60 लाख 11.20 लाख 40,000 3.57 3 Select MT 12.70 लाख 12.26 लाख 44,000 3.59 4 Select MT BE 13.78 लाख 13.30 लाख 48,000 3.61 5 Sharp Pro MT 13.80 लाख 13.32 लाख 48,000 3.60 6 Select CVT 13.90 लाख 13.42 लाख 48,000 3.58 7 Sharp Pro CVT 15.00 लाख 14.48 लाख 52,000 3.59 8 Savvy Pro CVT 15.70 लाख 15.16 लाख 54,000 3.56 MG Astor की की कीमतों में 35,000 रुपये से लेकर 54,000 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके बाद से यह अब भारतीय बाजार में 9.65 लाख रुपये से लेकर 15.16 लाख रुपये की बीच ऑफर की जाएगी।

MG Gloster की नई कीमतें क्रमांक MG Gloster 2.0 L Diesel पुरानी कीमत (रुपये में) नई कीमत (रुपये में) अंतर (रुपये में) प्रतिशत कटौती 1 Savvy 6S 4WD 39.21 लाख 36.59 लाख 2,62,000 7.16 2 Savvy 7S 2WD 42.64 लाख 39.80 लाख 2,84,000 7.14 3 Savvy 6S 2WD 42.64 लाख 39.80 लाख 2,84,000 7.14 4 Savvy 6S 2WD (O) 43.35 लाख 40.46 लाख 2,89,000 7.14 5 Savvy 6S 2WD DS 43.35 लाख 40.46 लाख 2,89,000 7.14 6 Savvy 7S 4WD 45.53 लाख 42.49 लाख 3,04,000 7.15 Gloster के दामों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि बड़ी SUVs पर सेस हटाया गया है। इसकी कीमतों में 2.62 लाख रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। अब यह भारतीय बाजार में 36.59 लाख रुपये से लेकर 40.49 लाख रुपये की बीच ऑफर की जाएगी।