GST Rate Cut: MG Hector, Astor और Gloster की नई कीमतें जारी, ₹3.04 लाख रुपये तक हुई सस्ती
नए GST रेट कटौती के बाद MG मोटर ने Hector Astor और Gloster SUVs की कीमतों में कटौती की है जिससे ग्राहकों को 35000 रुपये से 3.04 लाख रुपये तक की बचत होगी। इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। Hector के बेस मॉडल में 50000 रुपये की कमी आई है जबकि डीजल वेरिएंट में 1.24 लाख रुपये तक की कमी हुई है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नए GST रेट कट्स के बाद MG Motor ने अपनी पॉपुलर SUVs Hector, Astor और Gloster की कीमतों में भारी कटौती की है। नई कीमतों के अनुसार, ग्राहकों को अब इन गाड़ियों पर 35,000 रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की बचत होगी। हालाँकि, MG की इलेक्ट्रिक कारों जैसे Windsor, ZS EV, Comet EV, Cyberster और MG M9 की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि EVs पर GST दर पहले जैसी ही बनी हुई है। आइए जानते हैं कौन सी MG कार कितनी सस्ती हुई।
MG Hector की नई कीमतें
|MG Hector 1.5 L Petrol
|क्रमांक
|वेरिएंट
|पुरानी कीमत (लाख रुपये में)
|नई कीमत (लाख रुपये में)
|अंतर (रुपये में)
|प्रतिशत कटौती
|1
|Style MT
|14.50
|14.00
|50,000
|3.57
|2
|Shine Pro MT
|16.42
|15.85
|57,000
|3.60
|3
|Select Pro MT
|16.75
|16.17
|58,000
|3.59
|4
|Smart Pro MT
|17.50
|16.89
|61,000
|3.61
|5
|Shine Pro CVT
|17.82
|17.20
|62,000
|3.60
|6
|Select Pro CVT
|18.15
|17.52
|63,000
|3.60
|7
|Sharp Pro MT
|19.00
|18.34
|66,000
|3.60
|8
|Sharp Pro CVT
|20.40
|19.69
|71,000
|3.61
|9
|Sharp Pro CVT BE
|20.72
|20.00
|72,000
|3.60
|10
|Savvy Pro CVT
|21.50
|20.76
|74,000
|3.56
|11
|Sharp Pro CVT GE
|22.07
|21.31
|76,000
|3.57
|MG Hector 2.0 L Diesel
|क्रमांक
|वेरिएंट
|पुरानी कीमत (लाख रुपये में)
|नई कीमत (लाख रुपये में)
|अंतर (रुपये में)
|प्रतिशत कटौती
|1
|Shine Pro MT
|18.52
|17.28
|1,24,000
|7.18
|2
|Select Pro MT
|18.85
|17.59
|1,26,000
|7.16
|3
|Smart Pro MT
|19.60
|18.29
|1,31,000
|7.16
|4
|Sharp Pro MT
|21.10
|19.69
|1,41,000
|7.16
|5
|Sharp Pro MT BE
|21.42
|19.99
|1,43,000
|7.15
|6
|Sharp Pro MT GE
|22.25
|20.76
|1,49,000
|7.18
|MG Hector Plus 1.5 L Petrol 7S
|क्रमांक
|वेरिएंट
|पुरानी कीमत (लाख रुपये में)
|नई कीमत (लाख रुपये में)
|अंतर (रुपये में)
|प्रतिशत कटौती
|1
|Select Pro MT
|17.35
|16.75
|60,000
|3.58
|2
|Sharp Pro MT
|19.60
|18.92
|68,000
|3.59
|3
|Sharp Pro CVT
|21.00
|20.27
|73,000
|3.60
|4
|Sharp Pro CVT BE
|21.32
|20.58
|74,000
|3.60
|5
|Savvy Pro CVT
|22.10
|21.34
|76,000
|3.56
|MG Hector Plus 2.0 L Diesel 7S
|क्रमांक
|वेरिएंट
|पुरानी कीमत (लाख रुपये में)
|नई कीमत (लाख रुपये में)
|अंतर (रुपये में)
|प्रतिशत कटौती
|1
|Style MT
|17.20
|16.05
|1,15,000
|7.17
|2
|Select Pro MT
|19.45
|18.15
|1,30,000
|7.16
|3
|Sharp Pro MT
|21.70
|20.25
|1,45,000
|7.16
|4
|Sharp Pro MT GE
|21.95
|20.48
|1,47,000
|7.18
|4
|Sharp Pro MT BE
|22.02
|20.55
|1,47,000
|7.15
|MG Hector Plus 1.5 L Petrol 6S
|क्रमांक
|वेरिएंट
|पुरानी कीमत (लाख रुपये में)
|नई कीमत (लाख रुपये में)
|अंतर (रुपये में)
|प्रतिशत कटौती
|1
|Sharp Pro MT
|19.60
|18.92
|68,000
|3.59
|2
|Sharp Pro CVT
|21.00
|20.27
|73,000
|3.60
|3
|Savvy Pro CVT
|22.10
|21.34
|76,000
|3.56
|MG Hector Plus 2.0 L Diesel 6S
|क्रमांक
|वेरिएंट
|पुरानी कीमत (लाख रुपये में)
|नई कीमत (लाख रुपये में)
|अंतर (रुपये में)
|प्रतिशत कटौती
|1
|Shine Pro MT
|18.52
|17.28
|1,24,000
|7.18
|2
|Select Pro MT
|18.85
|17.59
|1,26,000
|7.16
|3
|Smart Pro MT
|19.60
|18.29
|1,31,000
|7.16
|4
|Sharp Pro MT
|21.10
|19.69
|1,41,000
|7.16
Hector 5-seater के बेस वेरिएंट Style 1.5L Petrol MT की कीमत में 50,000 रुपये की कमी की गई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख रुपये हो गई है। इसी तरह से इसके डीजल वेरिएंट की कीमतों में भी भारी कटौती की गई है। इसके Shine Pro 2.0L Diesel MT की कीमत में 1.24 लाख रुपये की कमी की गई है। इसके 6-सीटर की कीमत में 68,000 रुपये से 1.45 लाख रुपये तक की कमी की गई है। साथ ही 7-सीटर की कीमत में 60,000 रुपये से 1.47 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।
MG Astor की नई कीमतें
|क्रमांक
|MG Astor Petrol
|पुरानी कीमत (रुपये में)
|नई कीमत (रुपये में)
|अंतर (रुपये में)
|प्रतिशत कटौती
|1
|Sprint MT
|10.00 लाख
|9.65 लाख
|35,000
|3.63
|2
|Shine MT
|11.60 लाख
|11.20 लाख
|40,000
|3.57
|3
|Select MT
|12.70 लाख
|12.26 लाख
|44,000
|3.59
|4
|Select MT BE
|13.78 लाख
|13.30 लाख
|48,000
|3.61
|5
|Sharp Pro MT
|13.80 लाख
|13.32 लाख
|48,000
|3.60
|6
|Select CVT
|13.90 लाख
|13.42 लाख
|48,000
|3.58
|7
|Sharp Pro CVT
|15.00 लाख
|14.48 लाख
|52,000
|3.59
|8
|Savvy Pro CVT
|15.70 लाख
|15.16 लाख
|54,000
|3.56
MG Astor की की कीमतों में 35,000 रुपये से लेकर 54,000 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके बाद से यह अब भारतीय बाजार में 9.65 लाख रुपये से लेकर 15.16 लाख रुपये की बीच ऑफर की जाएगी।
MG Gloster की नई कीमतें
|क्रमांक
|MG Gloster 2.0 L Diesel
|पुरानी कीमत (रुपये में)
|नई कीमत (रुपये में)
|अंतर (रुपये में)
|प्रतिशत कटौती
|1
|Savvy 6S 4WD
|39.21 लाख
|36.59 लाख
|2,62,000
|7.16
|2
|Savvy 7S 2WD
|42.64 लाख
|39.80 लाख
|2,84,000
|7.14
|3
|Savvy 6S 2WD
|42.64 लाख
|39.80 लाख
|2,84,000
|7.14
|4
|Savvy 6S 2WD (O)
|43.35 लाख
|40.46 लाख
|2,89,000
|7.14
|5
|Savvy 6S 2WD DS
|43.35 लाख
|40.46 लाख
|2,89,000
|7.14
|6
|Savvy 7S 4WD
|45.53 लाख
|42.49 लाख
|3,04,000
|7.15
Gloster के दामों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि बड़ी SUVs पर सेस हटाया गया है। इसकी कीमतों में 2.62 लाख रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। अब यह भारतीय बाजार में 36.59 लाख रुपये से लेकर 40.49 लाख रुपये की बीच ऑफर की जाएगी।
डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान दें कि सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली हैं। सटीक आंकड़ों के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें, क्योंकि यह राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकती है।
