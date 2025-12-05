Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MG Hector पहले से ज्यादा होने जा रही प्रीमियम फीचर से लैस, मिल सकता है हाईटेक इंफोटेनमेंट सिस्टम

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    JSW MG Motor India अपनी लोकप्रिय एसयूवी MG Hector को नए हाईटेक फीचर्स के साथ अपडेट करने जा रही है। नई हेक्टर में 10GB RAM के साथ हाई-परफॉर्मेंस इंफोटे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    New MG Hector: हाईटेक इंफोटेनमेंट सिस्टम से ड्राइविंग होगी और भी आसान

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। JSW MG Motor India ने अपनी पॉपुलर SUV MG Hector को पहले से ज्यादा हाईटेक फीचर्स से लैस करने जा रही है। कंपनी हमेशा से ही कनेक्टेड मोबिलिटी पर फोकस करती आई है। इस दिशा में नया मॉडल इन-कार टेक्नोलॉजी को अगले स्तर पर ले जाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Hector में ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है जो पहले से ज्यादा फास्ट, स्मार्ट और इस्तेमाल में आसान होने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काफी हाईटेक होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम

    नई MG Hector में एक हाई-परफॉर्मेंस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इसमें 10GB तक की RAM दी जा सकती है। अधिक RAM का मतलब है कि स्क्रीन रिस्पॉन्स और ओवरऑल ऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और फास्ट होंगे। यह अपडेट कार के डिजिटल अनुभव को लगभग स्मार्टफोन जैसा बना देगा।

    मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल्स का सपोर्ट

    नई Hector का इंफोटेनमेंट सिस्टम मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल्स भी सपोर्ट कर सकता है। इससे यूजर सिर्फ जेस्चर से ही फैन स्पीड, म्यूजिक प्लेबैक जैसी सुविधाओं को कंट्रोल कर पाएगा। यह फीचर न सिर्फ केबिन इंटरैक्शन को सरल बनाएगा, बल्कि ड्राइविंग के दौरान भी सुविधा बढ़ाने का काम करेगा।

    यात्रियों के लिए स्मार्टफोन जैसी सुविधा

    MG Hector हमेशा से भारत की सबसे कनेक्टेड SUVs में से एक मानी जाती है। नए अपडेट के साथ इसमें स्मार्टफोन जैसी आसान और सहज इंटरफेस की सुविधा मिलेगी। यात्री खुद को आसपास की दुनिया से जुड़े रहने का अनुभव करेंगे, चाहे वह नेविगेशन हो, मीडिया हो या इन-कार कंट्रोल्स। नई MG Hector का यह एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ब्रांड के टेक-फॉरवर्ड DNA को और मजबूत करेगा। यह साफ है कि MG एक ऐसा कनेक्टेड ड्राइविंग वातावरण देने की कोशिश कर रहा है जो अधिक सहज, बुद्धिमान और भविष्यवादी महसूस हो।