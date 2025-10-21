Mercedes-Benz ने पेश की फ्यूचरिस्टिक कार, सोलर पेंट और AI विजन जैसे हाई-टेक फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Mercedes-Benz ने अपनी नई Vision Iconic कॉन्सेप्ट कार को ग्लोबली पेश किया है। S-Class की लग्जरी और गोल्डन एरा के डिजाइन से प्रेरित, Vision Iconic में Art Deco स्टाइलिंग के साथ अत्याधुनिक तकनीकें दी गई हैं, जैसे सोलर पेंट, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, लेवल-4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग और स्टियर-बाय-वायर। यह प्रोडक्शन कार नहीं है, लेकिन यह अगली पीढ़ी की S-Class के डिजाइन, तकनीक और लग्जरी की दिशा का संकेत देती है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Mercedes-Benz Vision Iconic कॉन्सेप्ट का डिजाइन Vision Iconic में Mercedes-Benz का सबसे पहचानने योग्य एलिमेंट और रेडिएटर ग्रिल शामिल है। क्रोम फ्रेम, स्मोक्ड-ग्लास लैटिस, लंबा हुड और इल्यूमिनेटेड बोनट स्टार, इसे क्लासिक W108, W111 और 600 Pullman से प्रेरित बनाते हैं। स्लिम हेडलाइट्स, डीप ग्लॉस-ब्लैक फिनिश और फ्लोइंग बॉडी लाइन्स कार को मजबूत प्रेजेंस देती हैं।

Mercedes-Benz Vision Iconic कॉन्सेप्ट का इंटीरियर कैबिन में Art Deco लग्जरी का कॉम्बीनेशन है। इसमें Zeppelin ग्लास इंस्ट्रूमेंट पैनल, हाइपर-एनालॉग एनिमेशन, ब्लू वेलवेट अपहोल्स्ट्री, ब्रास एक्सेंट्स और स्ट्रॉ मार्केट्री फ्लोरिंग शामिल हैं। फ्रंट में लाउंज-स्टाइल बेंच सीट, पिलर-टू-पिलर स्क्रीन और एनालॉग-डिजिटल इंटीग्रेशन यह संकेत देती हैं कि भविष्य की S-Class में आराम और तकनीक का बेहतरीन संगम होगा।

Mercedes-Benz Vision Iconic कॉन्सेप्ट के फीचर्स Vision Iconic में कई नई तकनीकें दी गई हैं। सोलर पेंट से सालाना लगभग 12,000 किमी अतिरिक्त रेंज मिल सकती है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इंसान के मस्तिष्क की तरह काम करती है, जिससे AI और ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम ज्यादा तेज और ऊर्जा-कुशल बनते हैं।