    Maruti WagonR को मिला खास फीचर, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को कार में चढ़ना-उतरना होगा आसान

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:30 PM (IST)

    Maruti Suzuki ने WagonR में Swivel Seat का विकल्प पेश किया है, जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए कार में चढ़ना-उतरना आसान बनाएगा। यह सुविधा 11 श

    Maruti WagonR में Swivel Seat: सीनियर सिटीजन के लिए नई सुविधा

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में मोबिलिटी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान से जुड़ा विषय है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए Maruti Suzuki ने एक अहम कदम उठाया है। कंपनी ने WagonR में Swivel Seat का विकल्प पेश किया है, जिसका मकसद सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए कार में चढ़ना-उतरना आसान बनाना है। यह पहल Maruti Suzuki के उस वादे को मज़बूती देती है जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुरक्षित, आसान और सुलभ मोबिलिटी पहुंचाना है।

    क्या है WagonR Swivel Seat?

    Swivel Seat एक खास तरह की सीट है, जो कार के दरवाजे की ओर घूम जाती है। इससे सीनियर सिटीजन और शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों को कार में बैठने और उतरने में काफी सहूलियत मिलती है। यह फीचर रोज़मर्रा की यात्रा को ज्यादा आरामदायक और आत्मनिर्भर बनाता है। Maruti Suzuki ने इसे मास सेगमेंट की लोकप्रिय कार WagonR में पेश किया है, ताकि यह सुविधा सीमित न रहकर ज्यादा लोगों तक पहुंचे।

    MARUTI_WAGONR_FRONT SEAT SWIVEL VIEW

    पायलट प्रोजेक्ट और उपलब्धता

    WagonR Swivel Seat को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। फिलहाल यह सुविधा 11 शहरों के 200 से ज्यादा ARENA डीलरशिप्स पर उपलब्ध है। ग्राहक इसे नए WagonR मॉडल में लगवा सकते हैं या मौजूदा WagonR में रेट्रोफिट किट के तौर पर इंस्टॉल करा सकते हैं। आगे इसे ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर और शहरों में विस्तार दिया जाएगा

    Maruti_WagonR_ MMC_Seat Machanism

    भरोसे और सुरक्षा का पूरा ध्यान

    Maruti Suzuki ने इस फीचर को लॉन्च करने से पहले सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। Swivel Seat किट का ARAI (भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ) में सेफ्टी टेस्ट किया गया है। इंस्टॉलेशन के दौरान कार के स्ट्रक्चर या मूल फंक्शनिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इस किट के साथ 3 साल की वारंटी भी दी जा रही है, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त भरोसा मिलता है।

    MARUTI SUZUKI_WAGONR_SWIVEL_SEAT_FRONT_SIDE_VIEW

    WagonR ही क्यों?

    WagonR का Tall Boy डिजाइन, बेहतर हेडरूम और लेगरूम इसे Swivel Seat जैसे फीचर के लिए आदर्श बनाता है। यही वजह है कि भारत की टॉप-सेलिंग कारों में शामिल WagonR को इस इनिशिएटिव के लिए चुना गया। Maruti Suzuki के MD & CEO Hisashi Takeuchi के अनुसार यह पहल सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को गरिमा, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ यात्रा करने में मदद करेगी।