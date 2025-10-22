Maruti Victoris का बायोगैस से चलने वाला नया वेरिएंट होगा शोकेस, जापान में दिखाई जाएगी पहली झलक

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में जहां भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो ऑटोमोटिव इनोवेशन का बड़ा मंच है, वहीं जापान के लिए Japan Mobility Show वही भूमिका निभाता है। इस साल का शो 30 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें Suzuki कई मेड-इन-इंडिया मॉडल्स पेश करने वाली है, जिनमें से एक खास मॉडल होगा Maruti Victoris का CBG (Compressed Bio Gas) वेरिएंट। सितंबर में लॉन्च हुई Victoris फिलहाल पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। अब इसका नया CBG वर्जन पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल तकनीक के साथ पेश होगा। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।