GST Rate Cut: Maruti Swift हुईं काफी सस्ती, किस वेरिएंट को खरीदने में कितना होगा फायदा?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Maruti Suzuki ने अपने ग्राहकों के लिए GST में हाल ही हुए बदलाव का फायदा पास किया है और देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक Maruti Swift की कीमतों में बड़े पैमाने पर कटौती की है। अब Swift की कीमतें 5.79 लाख रुपये से लेकर 8.65 लाख रुपये के बीच हो गई हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि मारुति स्विफ्ट के किस वेरिएंट को खरीदने पर आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा?

Maruti Swift की नई कीमतें Maruti Swift मैनुअल वेरिएंट वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत बचत LXI ₹6.49 लाख ₹5.79 लाख ₹70,000 VXI ₹7.30 लाख ₹6.59 लाख ₹71,000 VXI (O) ₹7.57 लाख ₹6.85 लाख ₹72,000 VXI CNG ₹8.20 लाख ₹7.45 लाख ₹75,000 ZXI ₹8.30 लाख ₹7.53 लाख ₹77,000 VXI (O) CNG ₹8.47 लाख ₹7.71 लाख ₹76,000 ZXI Plus ₹9 लाख ₹8.20 लाख ₹80,000 ZXI CNG ₹9.20 लाख ₹8.39 लाख ₹81,000 Maruti Swift ऑटोमेटिक वेरिएंट वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत बचत VXI AMT ₹7.80 लाख ₹7.04 लाख ₹76,000 VXI (O) AMT ₹8.07 लाख ₹7.30 लाख ₹77,000 ZXI AMT ₹8.80 लाख ₹7.98 लाख ₹82,000 ZXI Plus AMT ₹9.50 लाख ₹8.65 लाख ₹85,000 Swift के ZXi Plus AMT वेरिएंट में सबसे ज्यादा बचत हो रही है, इसकी कीमत में 85,000 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके साथ ही ZXi Plus MT, ZXi CNG और ZXi AMT वेरिएंट की कीमत में 80,000 रुपये तक की कमी हुई है। इसके अलावा, LXi एंट्री-लेवल वेरिएंट और VXi और VXi (O) मिड-स्पेक वेरिएंट की कीमतों में 70,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है।

नई GST रेट का असर पहले Maruti Swift पर 28% GST और 1% सेस लागता था, इस तरह कुल मिलाकर 29% टैक्स लगता था। अब नए GST दरों के लागूं होने के बाद, 1,200cc से कम इंजन वाली और 4 मीटर से छोटे कार मॉडल्स पर सिर्फ 18% GST लगेगा।