GST Rate Cut: Maruti Swift हुईं काफी सस्ती, किस वेरिएंट को खरीदने में कितना होगा फायदा?
Maruti ने GST में हुए बदलाव का लाभ ग्राहकों को दिया है जिससे Swift की कीमतों में कटौती हुई है। अब Swift 5.79 लाख रुपये से 8.65 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है। ZXi Plus AMT वेरिएंट पर 85000 रुपये तक की बचत हो रही है। नई कीमतें लागू हो गई हैं और त्योहारी सीजन को देखते हुए मारुति ने स्पेशल ऑफर्स भी पेश किए हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki ने अपने ग्राहकों के लिए GST में हाल ही हुए बदलाव का फायदा पास किया है और देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक Maruti Swift की कीमतों में बड़े पैमाने पर कटौती की है। अब Swift की कीमतें 5.79 लाख रुपये से लेकर 8.65 लाख रुपये के बीच हो गई हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि मारुति स्विफ्ट के किस वेरिएंट को खरीदने पर आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा?
Maruti Swift की नई कीमतें
Maruti Swift मैनुअल वेरिएंट
|वेरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|बचत
|LXI
|₹6.49 लाख
|₹5.79 लाख
|₹70,000
|VXI
|₹7.30 लाख
|₹6.59 लाख
|₹71,000
|VXI (O)
|₹7.57 लाख
|₹6.85 लाख
|₹72,000
|VXI CNG
|₹8.20 लाख
|₹7.45 लाख
|₹75,000
|ZXI
|₹8.30 लाख
|₹7.53 लाख
|₹77,000
|VXI (O) CNG
|₹8.47 लाख
|₹7.71 लाख
|₹76,000
|ZXI Plus
|₹9 लाख
|₹8.20 लाख
|₹80,000
|ZXI CNG
|₹9.20 लाख
|₹8.39 लाख
|₹81,000
Maruti Swift ऑटोमेटिक वेरिएंट
|वेरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|बचत
|VXI AMT
|₹7.80 लाख
|₹7.04 लाख
|₹76,000
|VXI (O) AMT
|₹8.07 लाख
|₹7.30 लाख
|₹77,000
|ZXI AMT
|₹8.80 लाख
|₹7.98 लाख
|₹82,000
|ZXI Plus AMT
|₹9.50 लाख
|₹8.65 लाख
|₹85,000
Swift के ZXi Plus AMT वेरिएंट में सबसे ज्यादा बचत हो रही है, इसकी कीमत में 85,000 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके साथ ही ZXi Plus MT, ZXi CNG और ZXi AMT वेरिएंट की कीमत में 80,000 रुपये तक की कमी हुई है। इसके अलावा, LXi एंट्री-लेवल वेरिएंट और VXi और VXi (O) मिड-स्पेक वेरिएंट की कीमतों में 70,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है।
नई GST रेट का असर
पहले Maruti Swift पर 28% GST और 1% सेस लागता था, इस तरह कुल मिलाकर 29% टैक्स लगता था। अब नए GST दरों के लागूं होने के बाद, 1,200cc से कम इंजन वाली और 4 मीटर से छोटे कार मॉडल्स पर सिर्फ 18% GST लगेगा।
खरीदने का सही समय
नई कीमतें अब प्रभावी हो गई हैं और चूंकि भारत में फेस्टिव सीजन चल रहा है, Maruti ने अपनी कारों पर स्पेशल ऑफर्स भी पेश किए हैं। Swift खरीदने का यही सही समय है।
इन गाड़ियों से मुकाबला
Maruti Swift का Hyundai Grand i10 Nios से मुकाबला देखने के लिए मिलता है और यह Maruti Wagon R, Tata Tiago और Citroen C3 का भी ऑप्शन मानी जा सकती है।
