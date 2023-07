जून में वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की ब्रिकी में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।कंपनी ने कुल 159418 यूनिट्स की सेल की है।ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति ने अपनी पहली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार MARUTI EVx को पेश किया थाजहां पर कंपनी ने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रिक एसयूवी साल 2025 तक लॉन्च होगी।कार की जो लंबाई और चौड़ाई है उसे ठीक कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह बनाया गया है।

जून में Maruti Suzuki की ब्रिकी में हुई कुल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। आपको बता दें जून में वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की ब्रिकी में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने कुल 1,59,418 यूनिट्स की सेल की है। कंपनी ने जून 2022 में डीलरों को 1,55,857 यूनिट्स भेजी थी इसकी तुलना पिछले साल के इसी महीने से करें तो कंपनी ने जून 2022 में डीलरों को 1,55,857 यूनिट्स भेजी थी। पिछले महीने, कंपनी की घरेलू यात्री वाहन बिक्री 8 प्रतिशत बढ़कर 1,33,027 यूनिट्स हो गई,जो एक साल पहले की अवधि में 1,22,685 यूनिट्स थी। वहीं ऑल्टो और एस-प्रेसो समेत मिनी कारों की बिक्री तुलनात्मक रूप से मामूली गिरकर 14,054 यूनिट्स रह गई है। कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार MARUTI EVx ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति ने अपनी पहली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार MARUTI EVx को पेश किया था,जहां पर कंपनी ने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रिक एसयूवी साल 2025 तक लॉन्च होगी। इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कॉन्सेप्ट मॉडल से कितनी अलग होगी कार ? आपको बता दें, कार की जो लंबाई और चौड़ाई है उसे ठीक कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह बनाया गया है। वहीं रियर की तरह थोड़े पतले आकार को व्रापराउंड शेप में टेललाइट दिखाई दिए हैं।इस कार इंटीरियर कंपनी काफी दमदार बनाएगी। इसमें फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। कैसी है इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन? इस इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन horizontal hood, flared wheel arches के साथ स्पोर्टी बनाया गया है। जो इसे काफी दमदार लुक देती है। इसके साथ ही इसमें सामने से डिस्ट्रीब्यूटेड एलईडी हेडलाइट इकाइयों द्वारा फ्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल के साथ डिजाइन किया गया है। सामने से दिखने में आपको ये पूरा एसयूवी वाला फील देगी। जिन लोगों को मारुति अधिक पसंद है वो लोग इस कार का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं।

