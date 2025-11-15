Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Suzuki ने 39000 से ज्यादा Grand Vitara कारें बुलाई वापस, गाड़ी में सामने आई ये बड़ी खराबीं

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:12 PM (IST)

    Maruti Suzuki ने Grand Vitara मॉडल की 39,506 यूनिट्स को फ्यूल लेवल इंडिकेटर में खराबी के कारण वापस बुलाया है। 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी गाड़ियों में फ्यूल गेज फ्यूल की सही मात्रा नहीं दिखा रहा है, जिससे फ्यूल खत्म होने का खतरा है। कंपनी मुफ्त में पार्ट बदलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Maruti Suzuki Grand Vitara की 39000 से ज्यादा गाड़ियाँ वापस बुलाईं गई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में बेचे गए Grand Vitara मॉडल के लिए एक बड़ा रिकॉल जारी किया है। कंपनी के अनुसार, लगभग 39,506 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं, जो 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनाई गई थीं। रिकॉल का कारण है SUV के फ्यूल लेवल इंडिकेटर और वार्निंग सिस्टम में संभावित खराबी बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है समस्या?

    कंपनी ने बताया है कि Maruti Suzuki Grand Vitara के स्पीडोमीटर में मौजूद फ्यूल गेज और चेतावनी लाइट असल फ्यूल मात्रा को सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवर को ऐसा लग सकता है कि टैंक में अभी फ्यूल मौजूद है, जबकि वास्तविक स्तर कम हो सकता है। यह स्थिति ड्राइविंग के दौरान परेशानी या अचानक फ्यूल खत्म होने का जोखिम बढ़ा सकती है।

    कंपनी क्या करेगी?

    Maruti Suzuki प्रभावित वाहन मालिकों से सीधे संपर्क करेगी। ग्राहकों को अधिकृत सर्विस सेंटर पर वाहन ले जाने की सलाह दी जाएगी, जहां faulty पार्ट की जांच और बदलाव किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यह रिप्लेसमेंट बिल्कुल मुफ्त होगा। कंपनी ने यह कदम सुरक्षा उपाय के रूप में उठाया है और ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे डीलरशिप से मिलने वाली कॉल या संदेशों का जल्द जवाब दें ताकि उनकी वाहन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    Grand Vitara क्यों महत्वपूर्ण है?

    Maruti Suzuki Grand Vitara भारत के SUV और हाइब्रिड सेगमेंट में एक लोकप्रिय मॉडल है। इसकी कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 19.72 लाख रुपये तक जाती है। यह पेट्रोल, CNG और PHEV ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा, इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है, जो इसे कई खरीदारों के लिए एक आकर्षक SUV बनाता है।