Maruti Suzuki ने 39000 से ज्यादा Grand Vitara कारें बुलाई वापस, गाड़ी में सामने आई ये बड़ी खराबीं

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में बेचे गए Grand Vitara मॉडल के लिए एक बड़ा रिकॉल जारी किया है। कंपनी के अनुसार, लगभग 39,506 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं, जो 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनाई गई थीं। रिकॉल का कारण है SUV के फ्यूल लेवल इंडिकेटर और वार्निंग सिस्टम में संभावित खराबी बताई जा रही है।

क्या है समस्या? कंपनी ने बताया है कि Maruti Suzuki Grand Vitara के स्पीडोमीटर में मौजूद फ्यूल गेज और चेतावनी लाइट असल फ्यूल मात्रा को सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवर को ऐसा लग सकता है कि टैंक में अभी फ्यूल मौजूद है, जबकि वास्तविक स्तर कम हो सकता है। यह स्थिति ड्राइविंग के दौरान परेशानी या अचानक फ्यूल खत्म होने का जोखिम बढ़ा सकती है।

कंपनी क्या करेगी? Maruti Suzuki प्रभावित वाहन मालिकों से सीधे संपर्क करेगी। ग्राहकों को अधिकृत सर्विस सेंटर पर वाहन ले जाने की सलाह दी जाएगी, जहां faulty पार्ट की जांच और बदलाव किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यह रिप्लेसमेंट बिल्कुल मुफ्त होगा। कंपनी ने यह कदम सुरक्षा उपाय के रूप में उठाया है और ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे डीलरशिप से मिलने वाली कॉल या संदेशों का जल्द जवाब दें ताकि उनकी वाहन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।