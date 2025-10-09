Language
    Maruti Suzuki की Nexa Cars पर आया तगड़ा डिस्काउंट ऑफर, Fronx, Jimny, Vitara पर सबसे ज्यादा छूट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    Maruti Nexa Cars Discounts Offer: मारुति सुजुकी अक्टूबर 2025 में एरीना और नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से कारों पर भारी छूट दे रही है। Maruti Fronx, Jimny और Vitara जैसे मॉडलों पर 13,000 से 1.43 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। यह ऑफर सीएनजी और पेट्रोल वेरिएंट पर लागू है। 

    Maruti Nexa Cars पर अक्टूबर 2025 में शानदार ऑफर

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी Maruti Suzuki अक्टूबर 2025 में अपनी अरीना डीलरशिप्स के साथ ही नेक्सा डीलरशिप्स के जरिए बिकने वाली गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस महीने Maruti Fronx, Jimny, Vitara जैसी गाड़ियों पर अच्छी छूट मिल रही है। इस बार, इन ऑफर्स के तहत ग्राहकों को 13,000 से लेकर 1.43 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह ऑफर विशेष रूप से CNG और पेट्रोल वेरिएंट्स पर लागू हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है?

    Maruti Suzuki की कारों पर डिस्काउंट ऑफर

    मॉडल वेरिएंट डिस्काउंट
    Maruti Ignis MT ₹43,000
      AMT ₹48,000
    Maruti Baleno पेट्रोल MT/CNG ₹40,500
      AMT ₹45,500
    Maruti Fronx 1.2L MT, AGS (CNG) ₹23,000 - ₹38,000
      Turbo (CNG) ₹60,000
    Maruti Vitara Delta (पेट्रोल/डीजल) ₹83,000
      Zeta/Alpha/Alpha AWD (हाइब्रिड) ₹1,13,000
    Maruti XL6 सभी वेरिएंट्स ₹43,000
    Maruti Jimny Alpha ₹88,000
      Zeta ₹13,000
    Maruti Invicto Alpha+ ₹1,43,000
      Zeta ₹1,18,000
    Maruti Ciaz सभी वेरिएंट ₹38,000

    1. Maruti Ignis: किफायती हैचबैक Maruti Ignis के MT वेरिएंट पर 43,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि इसके AMT वेरिएंट्स पर 48,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

    2. Maruti Baleno: मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक Baleno पर 40,500 रुपये से 45,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके AMT वेरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    3. Maruti Fronx: स्पोर्टी SUV Maruti Fronx पर 60,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके Turbo वेरिएंट पर 73,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा हैं। इसके अलावा, CNG वेरिएंट पर 23,000 रुपये से 38,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

    4. Maruti Grand Vitara: अक्टूबर 2025 में मारुति ग्रैंड विटारा पर 83,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा, इसके स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 1.13 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर शामिल हैं।

    5. Maruti XL6: मारुति की प्रीमियम MPV XL6 पर 43,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो इसे एक आकर्षक ऑफर बनाता है।

    6. Maruti Jimny: अक्टूबर 2025 में Maruti Jimny के Alpha वेरिएंट पर 88,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें 75,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर और 10,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनेफिट शामिल हैं।

    7. Maruti Invicto: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का बैज-इंजीनियर्ड वेरिएंट Maruti Invicto पर 1.43 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    डिस्क्लेमर: डिस्काउंट शहर और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी डीलरशिप से संपर्क करें।

     