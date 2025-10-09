Maruti Suzuki की Nexa Cars पर आया तगड़ा डिस्काउंट ऑफर, Fronx, Jimny, Vitara पर सबसे ज्यादा छूट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी Maruti Suzuki अक्टूबर 2025 में अपनी अरीना डीलरशिप्स के साथ ही नेक्सा डीलरशिप्स के जरिए बिकने वाली गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस महीने Maruti Fronx, Jimny, Vitara जैसी गाड़ियों पर अच्छी छूट मिल रही है। इस बार, इन ऑफर्स के तहत ग्राहकों को 13,000 से लेकर 1.43 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह ऑफर विशेष रूप से CNG और पेट्रोल वेरिएंट्स पर लागू हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है?

Maruti Suzuki की कारों पर डिस्काउंट ऑफर मॉडल वेरिएंट डिस्काउंट Maruti Ignis MT ₹43,000 AMT ₹48,000 Maruti Baleno पेट्रोल MT/CNG ₹40,500 AMT ₹45,500 Maruti Fronx 1.2L MT, AGS (CNG) ₹23,000 - ₹38,000 Turbo (CNG) ₹60,000 Maruti Vitara Delta (पेट्रोल/डीजल) ₹83,000 Zeta/Alpha/Alpha AWD (हाइब्रिड) ₹1,13,000 Maruti XL6 सभी वेरिएंट्स ₹43,000 Maruti Jimny Alpha ₹88,000 Zeta ₹13,000 Maruti Invicto Alpha+ ₹1,43,000 Zeta ₹1,18,000 Maruti Ciaz सभी वेरिएंट ₹38,000 1. Maruti Ignis: किफायती हैचबैक Maruti Ignis के MT वेरिएंट पर 43,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि इसके AMT वेरिएंट्स पर 48,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। 2. Maruti Baleno: मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक Baleno पर 40,500 रुपये से 45,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके AMT वेरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है।

3. Maruti Fronx: स्पोर्टी SUV Maruti Fronx पर 60,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके Turbo वेरिएंट पर 73,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा हैं। इसके अलावा, CNG वेरिएंट पर 23,000 रुपये से 38,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

4. Maruti Grand Vitara: अक्टूबर 2025 में मारुति ग्रैंड विटारा पर 83,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा, इसके स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 1.13 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर शामिल हैं।