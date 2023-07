वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्चिंग के समय बताया कि कंपनी को इस कार के लिए अब 6200 से अधिक प्री-बुकिंग मिल गई है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो आप इसके नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करा सकते हैं मात्र 25 हजार टोकन राशि देकर।इस कार में वाहन निर्माता कंपनी ने 2.0 लीटर का चार सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन दिया गया है।

Maruti Suzuki Invicto received more than 6,200 orders

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। अभी हाल के दिनों में मारुति ने अपनी सबसे महंगी कार मारुति सुजुकी इनविक्टो (Invicto) को लॉन्च किया है। आपको बता दें, इस कार की कीमत 24.79 लाख रुपये है। इस कार के लिए प्री बुकिंग 19 जून से शुरु हो गई थी जिसके बाद से कंपनी को 6,200 से अधिक ऑर्डर मिल गया है। चलिए आपको इस कार की खासियत के बारे में बताते हैं जिसके कारण लोग इसे इतना पसंद करते हैं। Maruti Suzuki Invicto 6,200 से अधिक प्री-बुकिंग वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्चिंग के समय बताया कि कंपनी को इस कार के लिए अब 6,200 से अधिक प्री-बुकिंग मिल गई है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो आप इसके नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करा सकते हैं मात्र 25 हजार टोकन राशि देकर।आपको बता दें, कंपनी के मुताबिक इस एमपीवी को बुक कराने वाले ग्राहकों को इसकी डिलीवरी तुरंत मिल जाएगी। कंपनी के पास इस एमपीवी की 10 हजार यूनिट का एडवांस स्टॉक है। Maruti Suzuki Invicto इंजन इस कार में वाहन निर्माता कंपनी ने 2.0 लीटर का चार सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके साथ हाइब्रिड तकनीक को भी जोड़ा गया है। इसके हाइब्रिड इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। इसका इंजन 183 बीएचपी की पावर जनरेट करती है। Maruti Suzuki Invicto: वेरिएंट-वार कीमत आपको बता दें, मारुति सुजुकी इनविक्टो को जेटा+ और अल्फा+ ट्रिम्स में सात और आठ-सीटर लेआउट में आती है। इस कार की कीमत 24.79 लाख रुपये से शुरू होती हैं और 28.42 लाख रुपये तक जाती है। इस कार का सीधा मुकाबला टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और महिंद्रा एक्सयूवी 700 से है। मारुति सुजुकी इनविक्टो में 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सात इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एंबिएंट लाइटिंग के साथ एक पैनोरमिक सनरूफ, मिडल-रो में पीछे की ओर सीटें, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, छह-स्पीकर सेट अप और पावर्ड टेल गेट जैसा फीचर मिलता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi