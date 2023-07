Maruti Suzuki Fronx CNG के इस वेरिएंट में मिल जाते हैं काम के सभी फीचर, जानिए माइलेज और कीमत

Maruti Suzuki Fronx CNG के Sigma वेरिएंट को 841500 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि सिग्मा फ्रोंक्स सीएनजी का एंट्री-लेवल और सबसे किफायती वेरिएंट है। इसके के Delta वेरिएंट को 927500 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है।

Maruti Suzuki Fronx CNG variant wise price feature mileage and specification

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने घरेलू मार्केट में अपनी प्रीमियम एसयूवी Fronx को CNG फ्यूल ऑप्शन के साथ पेश किया है। वैसे तो कंपनी इसे पांच वेरिएंट्स - सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा+, जेटा और अल्फा में बेचती है, लेकिन इसके सीएनजी मॉडल को केवल 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। आइए जान लेते हैं किइन दोनों की कीमत और फीचर में क्या अंतर है और आपके लिए कौन ज्यादा फायदे का सौदा होने वाली है। Fronx CNG का सिग्मा वेरिएंट Maruti Suzuki Fronx CNG के Sigma वेरिएंट को 8,41,500 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि सिग्मा फ्रोंक्स सीएनजी का एंट्री-लेवल और सबसे किफायती वेरिएंट है। इसमें प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, चारों पावर विंडो, कीलेस एंट्री, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, रियर डिफॉगर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और डुअल एयरबैग मिलता है। साथ ही इसमें डुअल टोन इंटीरियर थीम और व्हील कैप के साथ 15-इंच स्टील व्हील दिया गया है। Fronx CNG का डेल्टा वेरिएंट Maruti Suzuki Fronx CNG के Delta वेरिएंट को 9,27,500 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है और ये सीएनजी में रेज टॉपिंग वेरिएंट है, जो सिग्मा वैरिएंट के बाद आता है। इस वेरिएंट में सिग्मा में बताए गए सभी फीचर्स मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ये एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉयस असिस्टेंस, ओटीए अपडेट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर पार्सल ट्रे और साइड मिरर पर टर्न इंडिकेटर्स के साथ आता है। Fronx CNG का इंजन मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सीएनजी को 1.2-लीटर एनए पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर रही है और सीएनजी वेरिएंट को 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ पेश नहीं किया जाएगा। 1.2-लीटर NA इंजन 90 hp की पावर और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है। सीएनजी मोड में, इंजन 77.5 पीएस की पावर और 98.5 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। गियरबॉक्स विकल्पों में केवल 5-स्पीड मैनुअल शामिल है और मारुति सुजुकी 28.51 किमी/किग्रा के माइलेज का दावा करती है।

