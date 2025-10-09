Maruti की कारों पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर, Swift, Brezza, Ertiga पर सबसे ज्यादा छूट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अक्टूबर 2025 में अपने Arena डीलरशिप के जरिए बिकने वाली गाड़ियों के लिए डिस्काउंट ऑफर की धोषणा की है। इस दौरान कार खरीदने वाले ग्राहकों का काफी फायदा हो सकता है, खासकर उन लोगों को जो फेस्टिव सीजन में कार खरीदने का विचार कर रहे हैं। मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों पर 65,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इसमें हैचबैक से लेकर प्रीमियम SUVs तक शामिल हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि कौन-कौन से मॉडल्स पर आपको सबसे ज्यादा छूट मिल रही है?

Maruti Suzuki की कारों पर डिस्काउंट ऑफर मॉडल डिस्काउंट ऑफर वेरिएंट्स Maruti Alto K10 ₹55,500 तक पेट्रोल, CNG वेरिएंट्स Maruti S-Presso ₹55,500 तक पेट्रोल MT, AGS, CNG वेरिएंट्स Maruti Wagon R ₹55,500 तक पेट्रोल, CNG वेरिएंट्स Maruti Celerio ₹55,500 तक पेट्रोल MT, AGS, CNG वेरिएंट्स Maruti Swift ₹43,750 तक MT L, MT V, Z, AGS V और Z वेरिएंट्स Maruti Dzire ₹2,500 (सिर्फ संस्थागत बिक्री) सभी वेरिएंट्स Maruti Brezza ₹35,000 तक Zxi, Zxi+ वेरिएंट्स, पेट्रोल और CNG Maruti Ertiga ₹25,000 तक पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स Maruti Eeco ₹2,500 से ₹40,500 तक पेट्रोल, CNG वेरिएंट्स Maruti Tour S ₹15,000 (एक्सचेंज बोनस) पेट्रोल Maruti Tour H1 ₹65,500 तक पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स Maruti Tour M ₹35,000 तक पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स 1. Maruti Alto K10 और S-Presso Maruti Suzuki की Alto K10 पर 55,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है, जो इसके पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर दिया जा रहा है। S-Presso पर भी 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 2. Maruti Swift भारतीय हैचबैक सेगमेंट सबसे पॉपुलर Maruti Swift पर अक्टूबर 2025 में 43,750 रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह डिस्काउंट ऑफर इसके MT L, MT V, Z और AGS V और Z वेरिएंट पर दिया जा रहा है।

3. Maruti Brezza और Ertiga अक्टूबर 2025 में Maruti Brezza पर 35,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी की MPV Ertiga पर इस महीने 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 4. Maruti Dzire और Eeco इस महीने Maruti Dzire पर केवल 2,500 रुपये की छूट दी जा रही है, जो केवल केवल संस्थागत बिक्री के लिए है। वहीं, Maruti Eeco के पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर अक्टूबर में 2,500 रुपये से लेकर 40,500 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।