    Maruti की कारों पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर, Swift, Brezza, Ertiga पर सबसे ज्यादा छूट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    Maruti car offers: मारुति सुजुकी अक्टूबर 2025 में एरिना डीलरशिप के ज़रिये बिकने वाली गाड़ियों पर 65,000 रुपये तक की छूट दे रही है। यह ऑफर ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, स्विफ्ट, ब्रेजा, अर्टिगा, डिजायर और ईको जैसे मॉडल्स पर उपलब्ध है। कुछ ऑफर्स ग्रामीण क्षेत्रों और संस्थागत बिक्री के लिए विशेष रूप से हैं, जिसमें एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बोनस भी शामिल हैं।

    Maruti Arena डिस्काउंट्स अक्टूबर 2025

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अक्टूबर 2025 में अपने Arena डीलरशिप के जरिए बिकने वाली गाड़ियों के लिए डिस्काउंट ऑफर की धोषणा की है। इस दौरान कार खरीदने वाले ग्राहकों का काफी फायदा हो सकता है, खासकर उन लोगों को जो फेस्टिव सीजन में कार खरीदने का विचार कर रहे हैं। मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों पर 65,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इसमें हैचबैक से लेकर प्रीमियम SUVs तक शामिल हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि कौन-कौन से मॉडल्स पर आपको सबसे ज्यादा छूट मिल रही है?

    Maruti Suzuki की कारों पर डिस्काउंट ऑफर

    मॉडल डिस्काउंट ऑफर वेरिएंट्स
    Maruti Alto K10 ₹55,500 तक पेट्रोल, CNG वेरिएंट्स
    Maruti S-Presso ₹55,500 तक पेट्रोल MT, AGS, CNG वेरिएंट्स
    Maruti Wagon R ₹55,500 तक पेट्रोल, CNG वेरिएंट्स
    Maruti Celerio ₹55,500 तक पेट्रोल MT, AGS, CNG वेरिएंट्स
    Maruti Swift ₹43,750 तक MT L, MT V, Z, AGS V और Z वेरिएंट्स
    Maruti Dzire ₹2,500 (सिर्फ संस्थागत बिक्री) सभी वेरिएंट्स
    Maruti Brezza ₹35,000 तक Zxi, Zxi+ वेरिएंट्स, पेट्रोल और CNG
    Maruti Ertiga ₹25,000 तक पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स
    Maruti Eeco ₹2,500 से ₹40,500 तक पेट्रोल, CNG वेरिएंट्स
    Maruti Tour S ₹15,000 (एक्सचेंज बोनस) पेट्रोल
    Maruti Tour H1 ₹65,500 तक पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स
    Maruti Tour M ₹35,000 तक पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स

    1. Maruti Alto K10 और S-Presso

    Maruti Suzuki की Alto K10 पर 55,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है, जो इसके पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर दिया जा रहा है। S-Presso पर भी 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    2. Maruti Swift

    भारतीय हैचबैक सेगमेंट सबसे पॉपुलर Maruti Swift पर अक्टूबर 2025 में 43,750 रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह डिस्काउंट ऑफर इसके MT L, MT V, Z और AGS V और Z वेरिएंट पर दिया जा रहा है।

    3. Maruti Brezza और Ertiga

    अक्टूबर 2025 में Maruti Brezza पर 35,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी की MPV Ertiga पर इस महीने 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    4. Maruti Dzire और Eeco

    इस महीने Maruti Dzire पर केवल 2,500 रुपये की छूट दी जा रही है, जो केवल केवल संस्थागत बिक्री के लिए है। वहीं, Maruti Eeco के पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर अक्टूबर में 2,500 रुपये से लेकर 40,500 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    नए ऑफर्स और फीचर्स

    Maruti Arena डीलरशिप के जरिए बिक्री होने वाली कंपनी की गाड़ियों पर मिल रहे इन ऑफर के अलावा, एक्सचेंज ऑफर्स और स्क्रैपेज बोनस भी दिए जा रहे हैं, जिससे खरीदारों को और भी बेहतर मूल्य मिल सकता है। इनमें से कुछ ऑफर्स विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और संस्थागत बिक्री के लिए हैं। मारुति की Eeco और टूर वेरिएंट पर कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें टूर H1 पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर 65,500 रुपये तक की छूट है, और टूर S पर 15,000 रुपये की एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है।

     